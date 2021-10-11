北京将启动新一轮数字人民币试点活动：1 分钱坐公交乘地铁

IT之家 10 月 11 日消息 据北青网报道，北京市将于近期启动“‘京彩’惠民生 数字嘉年华”数字人民币试点活动，本次活动将聚焦交通出行场景，支持在京消费者通过优惠券发放方式享受数字人民币支付优惠，体验公共交通的便捷与绿色出行的乐趣。

据悉，消费者可通过“首都金融”官网“北京数字人民币全场景试点系列活动专栏”及微信公众号查看活动介绍，活动之间不具有排他性，消费者可点击感兴趣的一项或多项活动链接了解详情进行参与。首期推出“‘京彩’通行”活动，支持消费者领取数字人民币乘车券，体验 1 分钱乘公交/地铁出行。

另外，本次试点活动的参与机构也发布了相关情况。中国工商银行联合北京如易行科技有限公司近期将在北京推出“京彩通行 —— 亿通行 1 分钱乘地铁”数字人民币优惠活动。中国农业银行也于近日携手北京一卡通，在北京推出“京彩通行 —— 一卡通 1 分钱乘车”优惠活动，用数字人民币，1 分钱就能乘公交、坐地铁。

IT之家了解到，此前中国人民银行在 7 月 16 日发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》显示，截至 2021 年 6 月 30 日，数字人民币试点场景已超 132 万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。