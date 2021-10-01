中国移动：5G 消息正式上线数字人民币钱包，支持查询、转账...

IT之家 10 月 1 日消息 据中国移动发布，近日，中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）联合中国工商银行共同完成基于 5G 消息的数字人民币钱包并正式上线，成为第一家在 5G 消息中应用数字人民币的运营机构，为以 5G 消息为载体构建数字人民币应用生态奠定基础。

5G 消息是什么？

简单来说，就是在短信上支持文本、语音、图片、视频、表情、位置等多种媒体格式。

而这次的 5G 消息数字人民币钱包，等于在手机短信消息窗口给数字人民币业务功能加了个快捷键，使数字人民币钱包服务变得更加轻量化、便捷化。

5G 消息数字人民币钱包打通能做什么？

当你通过原生短信入口登录 5G 消息数字人民币钱包后，就可以使用数字人民币服务了。IT之家获悉，这将省去在应用市场搜索、下载、安装应用等诸多繁琐步骤，通过 chatbot 智能化服务，以对话的形式，在消息窗口完成查余额、查明细、转账等数字人民币功能，充分享受 5G 消息带来的金融服务便利性。数字人民币与 5G 消息融合为用户提供了便捷易用的社交支付能力，为数字人民币的快速推广提供了有力支撑。另外，在风险防控方面，数字人民币钱包交互内容采取加密方式传输，能够更好地防范消息传输风险，有效守护客户的信息和资金安全。

如何使用数字人民币钱包？

1、发现数字人民币钱包

在 5G 消息上，搜索“工移数字人民币”即可发现数字人民币钱包。

2、登录数字人民币钱包

5G 消息自动识别用户手机号，输入短信验证码就可以快速登录数字人民币钱包。

3、查询数字人民币余额

通过查余额功能，可以快速查询数字人民币的余额、账户类别、交易额度。

4、查询交易记录

通过查询交易记录功能，可以查询近 3 个月、近 6 个月、近 1 年的详细交易记录。

5、转账

通过转账功能，输入收款方手机号、收款方姓名、转账金额即可完成数字人民币转账。