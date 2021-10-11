特斯拉业绩创新高，许多做空者选择放弃

北京时间 10 月 11 日晚间消息，据报道，许多做空者放弃做空特斯拉股票。

今年 3 月份，特斯拉的股价触及了 2021 年最低点，但是在此之后，其股价已经上涨了 39%，导致大量做空者不得不对此作出反应。IHS Markit 的数据显示，截至上周四，交易商借入的股票比例（一种衡量空头利益的标准）已经下滑至特斯拉可交易股票的 1.1%，这是自 2010 年该公司上市以来的最低值。

虽然 S3 Partners 的数据显示，特斯拉的空头利益较高，约占流通股的 3.2%，但是这一水平也跌到了有史以来的最低水平。S3 分析师艾霍尔・杜萨尼斯基（Ihor Dusaniwsky）称，近期特斯拉出现了一些空头回补，在过去一个月里，做空的股票减少了 155 万股，价值大约 12 亿美元。

而且，做空者经历的痛苦可能即将变得更加严重。特斯拉上周末报告，上季度其汽车交付量再创新纪录。韦德布什 (Wedbush) 分析师丹尼尔・艾夫斯 (Daniel Ives) 将特斯拉的交付数字描述为“对该股支持者来说是一个重大的胜利”。

对特斯拉股票的悲观情绪在 2019 年达到了顶峰，当时马斯克警告说，该公司需要通过裁员和提高产量才能继续生存。此后，随着汽车行业向电动汽车的转变不断加快，特斯拉巩固了其先发者优势，其股价飙升，涨幅超过了 1000%。

本周一，特斯拉股价涨幅最大达到了 4.1%，至 806.97 美元，之后大部分涨幅出现回落，收盘时上涨了 0.8%，至 781.53 美元。该股在 1 月份创下了 883.09 美元的最高收盘纪录。

艾夫斯说道：“虽然在电动车领域有许多竞争者，但特斯拉继续主导着市场份额，本季度的数字再次证明了这一点，尽管他们正在与芯片短缺作斗争。”