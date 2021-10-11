虎牙公布“数字人直播”专利：可增强观众代入感，优化直播互动效果

IT之家 10 月 11 日消息 近日，虎牙公开了一项名为“数字人直播方法、装置、直播管理设备及可读存储介质”的专利，公开号为 CN113473159A。

企查查专利摘要显示，本申请提供一种数字人直播方法、装置、直播管理设备及可读存储介质，涉及互联网直播领域。

该专利通过直播管理设备获取至少一台动捕设备采集到的演员肢体动作数据以及至少一台面捕设备采集的演员面部表情数据，接着确定与目标数字人模型对应的目标动作数据及目标表情数据，而后按照目标动作数据及目标表情数据驱动目标数字人模型在预设虚拟场景中运行，并实时对目标数字人模型及预设虚拟场景进行图像渲染。

该专利技术基于数字人模型所具有的高拟真度特性及图像渲染可优化画面协调性的特性，结合虚拟场景与数字人模型向观众输出画面协调性好且主播形象拟真度高的图像画面进行直播，以增强观众的直播观看代入感，优化直播互动效果。

IT之家了解到，随着移动互联网的不断发展，网络直播技术也得到了飞速提升。在目前众多直播模式中，真人直播模式一直属于主流直播模式。

但就真人直播模式而言，其在虚拟场景中与观众进行互动时，往往会因人体限制使主播无法完美地融合到虚拟场景中，画面协调性不高，导致观众的观看代入感不好，整体的直播互动效果较差。所以该专利旨在增强观众的直播观看代入感，优化直播互动效果。