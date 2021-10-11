《英雄联盟》S11 小组赛揭幕战 FPX 告负 DK

IT之家 10 月 11 日消息 在今日的《英雄联盟》S11 世界赛小组赛首场比赛中，来自 LPL 赛区的 FPX 战队不敌 LCK 赛区的 DK 战队，以 0:1 的成绩结束这场两大赛区揭幕战。

IT之家了解到，由于小组赛是采用双循环赛制，后续 DK 还将与 FPX 战队进行一次对决。此外，我们接下来将由 C 组的 RNG 战队迎战 PSG 战队，今日晚些时候还将迎来 LNG 与 GEN 的比赛，明日还有 EDG 与 100T 的对决。

第一日第一场的比赛中，开局 DK ShowMaker 通过长剑迅速建立优势，且因为中单 FPX 的中单加里奥在河道被 DK 带着悠米的巨魔留住，DK 妖姬快速赶到闪现收下一血，从此局势开始倾斜。

9 分钟，DK 先手先锋，皇子赶来争夺，妖姬快速支援三人率先击杀皇子，随后杰斯和加里奥死前换掉巨魔，同时下路交战，DK 双人组越塔秒掉卡莎，DK 成功打出一波 1 换 4！

17 分钟，巨魔上路闪现强留加里奥，FPX 全员赶到换掉男枪，随后泰坦落单被 DK 抓住，DK 完成 1 换 2。

20 分钟，DK 抱团上路推塔，利用连续的控制秒杀泰坦，DK 推掉上二塔后经济领先达到 7K。

24 分钟，FPX 野辅河道做眼被抓，DK 击杀两人后拿下男爵，随后追击秒掉赶来争夺男爵的 FPX 三人。

28 分钟，带着悠米的妖姬不断 POKE，泰坦强行开团直接被秒，DK 利用巨大的装备优势轻松团灭 FPX 后赢下比赛，恭喜 DK 拿下首胜，MVP 给到压迫性极强的 DK.ShowMaker（妖姬）。