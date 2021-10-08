英雄联盟手游 iOS 版 2.4.5 上线苹果 App Store，已开放下载： iPhone 5S/6 及更新设备可玩

IT之家 10 月 8 日消息 今日凌晨，《英雄联盟手游》官方宣布，不限号不删档测试将于今日（10 月 8 日）10:00 正式开启。

同时，代号“金克丝”限量测试现已结束，测试期间的活动亦将同步下线。该版本无法直接升级至不删档不限号测试版本，玩家需卸载代号“金克丝”限量测试客户端并重新下载最新客户端。《英雄联盟手游》官方将于 10 月 8 日 10:00 开放下载，下载渠道包括《英雄联盟手游》官网（https://lolm.qq.com）、掌上英雄联盟、各大游戏中心或应用商店。

现在，据网友反馈，英雄联盟手游 iOS 版上线了苹果 App Store，并且已经开放下载，iPhone 和 iPad 用户可以提前下载了。

IT之家获悉，英雄联盟手游 iOS 最新版本是 2.4.5，游戏大小为 3.5 GB，更新日志显示：加入了新的英雄和皮肤。设备需装有 iOS 10.0/iPadOS 10.0 或更高版本，支持 iPod Touch、iPhone 5S/iPhone 6 及更新手机、iPad Air/iPad mini 2 及更新平板设备。

下面是英雄联盟手游商店介绍：