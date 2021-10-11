执剑向天，《英雄联盟》S11 小组赛首日：RNG 战队赢下 PSG

IT之家 10 月 11 日消息 在今日的《英雄联盟》S11 世界赛小组赛首日比赛中，来自 LPL 赛区的三号种子 RNG 战队在四季如春的冰岛顺利赢下中国香港的 PSG 战队拿下首胜，一扫 FPX 战队失利造成的灰暗，为 LPL 赛区的粉丝们带来佳讯。

IT之家了解到，今日还将进行 LNG 对战 GEN 的比赛，明日凌晨还有 EDG 与 100T 的比赛。

本场比赛中，PSG 开局抱团在上路草丛打出皇子的闪现，然后 2 分钟时 RNG 芮尔 1 级强上给到点燃，女枪闪现补充输出，最终一血被芮尔拿下打开局面！

6 分钟，PSG 盲僧来到上路，但 xiaohu 的辛德拉丝毫不慌，RNG 卡牌 TP 下来两人配合击杀凯南，随后皇子赶来三人越塔击杀盲僧。

9 分钟，虽然辅助游走不在身边，但 Gala 的女枪 1V2 越塔成功击杀厄斐琉斯。

13 分钟，双方上路 3V3，辛德拉 QE 留住凯南，皇子 EQ 打断灯笼，卡牌落地黄牌跟控，辛德拉拿下双杀。

17 分钟，RNG 抱团下路，芮尔越塔强开失败被秒，PSG 凯南完美绕后天雷爆炸 AOE，蛮王打出收割四杀，PSG 随之团灭 RNG。

32 分钟，卡牌开大留住凯南，配合芮尔完成击杀，PSG 选择 RUSH 掉男爵，RNG 持续追击击杀 PSG 双人组。

37 分钟，RNG 抱团推进，盲僧强行开团被瞬间击杀，随后蛮王 1V4 无奈被秒，RNG 击杀 PSG 四人后赢下比赛，恭喜 RNG 有惊无险拿下首局，MVP 给到线上单杀打出全场最高输出 RNG.GALA（女枪）。