英特尔酷睿 i5-12400 处理器跑分曝光：6 颗纯大核，多核可达 4.0 GHz

IT之家 10 月 11 日消息 今日，B站 UP 主 @热心市民描边怪 放出了三张英特尔十二代酷睿 Alder Lake 的跑分图，为我们带来了 i5-12400 处理器的参数。

i5-12400 处理器是一款中端处理器，没有能效（小）核心，为 6 颗纯性能（大）核，拥有 12 线程，UP 主分别在 CPU-Z、AIDA64 和 Cinbench R20 中进行了测试。

根据 CPU-Z 屏幕截图，i5-12400 的最大单核频率可达 4.4 GHz，而多核可达 4.0 GHz。它在单线程测试中得了 681.7 分，在多线程测试中得了 4983.8 分，优于 8 核 16 线程处理器 AMD R7 2700X。

在功耗和稳定性方面，i5-12400 能达到 78.5W 和 60°C。

在 Cinebench R20 中，i5-12400 在单核测试中获得 659 分，高于目前所有的 AMD 锐龙 5000 系列。而多核得分与 R5 5600X 相当，R5 5600X 也是一个六核处理器。

Wccftech 已经列出了该处理器的性能表现排行，下图可以看到：

IT之家了解到，英特尔有望于 11 月 4 日发售 12 代酷睿 Alder Lake 的 K 系列和 KF 系列，目前尚不清楚非 K 系列是否将一同发售。