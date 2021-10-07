英特尔高管公布 Alder Lake 处理器首个官方实拍照

IT之家 10 月 7 日消息 英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 桌面处理器即将于本月发布，目前部分工程版 CPU 的实拍图已经被曝光，其确认采用了 LGA 1700 接口。英特尔副总裁 Gregory Bryant 今日在推特晒出一张照片进行预热，首次由官方展现了 Alder Lake 处理器，并表示产品即将发布。

从图中可以看出，处理器外形与前代产品类似，最大的不同便是由正方形变为长方形，以便放下更多的触点。处理器上盖左右依旧有两个突起，便于插槽的扣具进行固定。此外，Alder Lake 桌面处理器边缘也有着不对称半圆形开槽，为防呆设计，保证用户能够正确安装。

根据目前已泄露的信息，英特尔第 12 代酷睿处理器的旗舰型号为 i9-12900K，其内置 8 颗大核 + 8 颗小核，主频超过 5GHz，L2 缓存共计 14MB，L3 缓存高达 30MB，TDP 125W。爆料者泄露的跑分数据显示，处理器单核、多核性能将全面超越 AMD R9 5950X。

▲ 爆料者公布的 i9-12900K ES 版

IT之家了解到，英特尔 Alder Lake-S 桌面处理器确认将支持 DDR5、DDR4 两种内存，随着产品正式发布，第三方厂商也将同步推出大量 Z690 主板、DDR5 内存。