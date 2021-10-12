金邦 DDR5 RGB 内存条开始出货：32GB 约 2200 元

IT之家 10 月 12 日消息 金邦（GeIl）于今年 5 月 19 日正式发布了该品牌首款 DDR5 台式机内存条，型号为 Polaris RGB。该产品可用于即将发布的英特尔第 12 代酷睿等平台，定于第四季度正式发售，现有网友发现该系列内存已经在 Newegg 等平台上发售，32GB（2x 16GB）套条 350 美元。

从商品信息来看，该内存提供三种不同的颜色，包括黑色、红色和白色，顶部均配备了一个 RGB 灯带。该系列内存并未超频，采用都是 JEDEC DDR5-4800 默认的规格 (PC5 38400)，容量最高达 64 GB（大概是 2x 32GB）。

预计三周后英特尔将推出其 12 代酷睿 Alder Lake 系列，而目前这是第一个支持 DDR5 内存标准的桌面平台。

IT之家获悉，金邦 Polaris RGB DDR5 内存提供单条 16GB、32GB 两种，频率和时序等参数如下：

标准版

4800MHz CL40-40-40，

1.1V 电压超频版

6000MHz CL32-36-36

6400MHz CL32-36-36

6800MHz CL36-44-44

7200MHz CL36-44-44

此外，OCPC 也开始推出其 DDR5 内存：Pista 和 Xtreme，均采用 JEDEC 参考规格，提供 2x8GB 和 2x16GB 配置，速度为 4800 MT/s，默认电压为 1.1。