消息称 Epic Games 准备进军娱乐行业，《堡垒之夜》有望改编成电影

北京时间 10 月 12 日早间消息，消息人士透露，热门游戏《堡垒之夜》的开发商 Epic Games 正考虑成立娱乐业务部门，专注于有剧本的影视内容。由于与苹果和谷歌的法律纠纷影响了在手游市场的前景，Epic 正寻求多元化发展。

根据消息人士的说法，Epic 娱乐部门的项目可能会包括基于《堡垒之夜》改编的故事片。此前，这样的改编电影已经在讨论之中。

2021 年前两个月，Epic 从卢卡斯影业招聘了多名高管。例如，卢卡斯影业前线下制作副总裁杰森・麦加特林（Jason McGatlin）目前担任 Epic 特别项目总裁，他此前曾是迪士尼发行的所有《星球大战》电影的执行制片人。LinkedIn 上的个人资料还显示，Epic 商业事务负责人林恩・巴特奇（Lynn Bartsch）和制片财务副总裁克里斯・弗利亚（Chris Furia）此前也都任职于卢卡斯影业。

Epic 进军影视领域反映了电子游戏公司近期的大趋势。《英雄联盟》开发商拳头游戏去年也成立了娱乐部门，并稳步从 Netflix 招揽人才。去年，拳头游戏任命 Netflix 营销宣发副总裁肖娜・斯彭利（Shauna Spenley）为全球娱乐副总裁。上月，拳头游戏又任命 Netflix 前框架合作负责人布莱恩・莱特（Brian Wright）为首席创意官。

此外，日本网游开发商 Nexon 则从迪士尼挖来了尼克・范戴克（Nick van Dyk）担任一个新部门的总裁，专注于将 Nexon 的游戏改编为影视娱乐作品。

Epic 拥有一系列游戏 IP，其中最知名的是《堡垒之夜》。这些 IP 可以成为影视作品的基础。如果延续这条路线，Epic 将走上好莱坞制片厂的道路。好莱坞制作了许多由游戏改编而来的电影，并取得了不错的票房，包括《波斯王子》和《毁灭战士》。随着流媒体视频平台对原创内容的投资激增，人们对基于热门游戏创作影视作品重新燃起了兴趣。

Netflix 此前已投入重金，对《恶魔城》和《巫师》等热门游戏进行改编，并获得了良好反响。对好莱坞的许多从业者来说，Epic 也是耳熟能详的名字，其虚幻游戏引擎也在好莱坞的影视制作中得到广泛使用。

进军影视内容市场可以帮助 Epic 触达那些不怎么玩游戏，但愿意通过《堡垒之夜》平台进行社交和休闲的用户。虽然《堡垒之夜》以大逃杀玩法而闻名，但也支持用户自建游戏，并在游戏中观看虚拟的电影放映和音乐表演。

去年，为了推广新电影《信条》，华纳兄弟面向《堡垒之夜》非竞技的派对模式玩家免费放映了知名导演克里斯托弗・诺兰（Christopher Nolan）的 3 部电影。Epic 还为特拉维斯・斯科特（Travis Scott）和阿丽亚娜・格兰德（Ariana Grande）等艺人举办虚拟演唱会，并制作特定的游戏场景让《堡垒之夜》玩家可以无缝地参与。

在去年接受《滚石》杂志采访时，迪士尼前高管、Epic 总裁亚当・萨斯曼（Adam Sussman）暗示，Epic 将进一步发展线下工作室，以加强音乐表演业务。他表示：“在参加完《周六夜现场》之后，艺人们可以来到《堡垒之夜》。”

成立娱乐业务部门也符合 Epic CEO 蒂姆・斯维尼（Tim Sweeney）的目标，即利用《堡垒之夜》和虚幻引擎推动元宇宙的开发。与当前的互联网相比，元宇宙将创造出更具沉浸感的环境，极大地重塑游戏和影视行业。根据 PitchBook 的数据，Epic 近期的估值达到 287 亿美元。

Epic 发言人拒绝对相关消息置评。

另一方面，Epic 也需要找到新的增长动力。尽管《堡垒之夜》仍然是重要的利润来源，去年 Epic 的 51 亿美元营收中有很大一部分来自《堡垒之夜》，但根据 CEO 斯维尼近期在法庭上的证词，这个数字与 2018 年相比有所下降。与苹果和谷歌的法律纠纷导致 Epic 在手游市场的前景受限。Epic 试图在游戏中采用自主支付系统，绕开两家公司应用商店收取的 30% 佣金，但遭到了苹果和谷歌的封杀。

在近期与苹果的诉讼中，美国一家法院要求苹果允许应用开发者将用户转向其他支付工具的外链，但在大部分指控上做出了不利于 Epic 的判决。到目前为止，苹果仍然拒绝 Epic 的游戏重新进入苹果的应用商店。可以肯定的是，移动市场在 Epic 业务中只占很小的一部分。法庭证词显示，在苹果应用商店下架《堡垒之夜》之前，iOS 版《堡垒之夜》只占这款游戏总营收的 7%。

目前还不清楚，Epic 将于何时正式成立娱乐业务部门或发行《堡垒之夜》电影。不过，该公司首席创意官、被视为《堡垒之夜》故事之父的唐纳德・姆斯塔德（Donald Mustard）暗示了拓展相关娱乐产品的远大目标。“我们的更大目标是创造未来的娱乐体验，”他在今年早些时候的采访中表示。“我认为，这其中包括对新媒体形式的探索，在娱乐体验中融入互动元素。当然，其中也会有线性叙事的元素。”

Epic 此前发布过一系列动画预告片和微电影，在互动游戏之外介绍《堡垒之夜》的故事。在《堡垒之夜》开展成功的跨 IP 合作之后，今年早些时候 Epic 和华纳兄弟旗下的 DC Comics 也发行了一系列《堡垒之夜》和“蝙蝠侠”互动的漫画。

Epic 自上世纪 90 年代以来不断发展优化虚幻游戏引擎，目前虚幻引擎已经可以用于制作影院级 3D 动画和实时的相机内特效。过去两年，Epic 正在大力推广虚幻引擎在这些方面的应用。例如，电影制作人乔恩・法弗洛（Jon Favreau）使用虚幻引擎和工业光魔的 StageCraft 视频墙技术，将 3D 元素和真人演员结合在一起，制作了电影《曼达洛人》。