苹果 iPhone 13/mini 的供货时间开始缩短，iPhone 13 Pro/Pro Max 仍需五到六周

IT之家10 月 12 日消息 据 Appleinsider 报道，在摩根大通首席分析师 Samik Chatterjee 近日的一份研究报告中指出，和去年的苹果 iPhone 12 系列机型相比，iPhone 13 系列的交付时间依旧略长，交付时间是指用户下订单后收货所需的时间。

Samik Chatterjee 指出，iPhone 12 在上市的第三周供货紧张就开始得以缓解，但 iPhone 13 直到第四周发货紧张程度才开始放缓。其中，iPhone 13/mini 机型的发货时间缩短较多（二到三天），iPhone 13 Pro/Pro Max 机型的发货时间缩短较少（一天）。

摩根大通提供了现阶段美国，英国、德国和中国的 iPhone 13 系列交付时间以供分析。其中，拥有 iPhone 总出货量 35% 的美国，现阶段 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 的交付时间为 14 天，20 天，34 天和 34 天。

英国和德国现阶段的交付时间较为相似，相比之前的交付时间都缩短了一天。

IT之家今日 10 时在查看苹果中国官网购买页面时发现，iPhone 13 mini 各颜色各存储容量版本的发货时间为七到十个工作日，iPhone 13 的各颜色各存储容量版本的发货时间为二到三周，而规格更高的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro max 各颜色各存储容量版本的发货时间为五到六周。

点击访问：苹果中国官方在线商店