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荣耀终端有限公司注册资本增加至 315.4 亿元

2021/10/12 11:34:25 来源：IT之家 作者：在水 责编：在水
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IT之家 10 月 12 日消息，信息显示，近日，荣耀终端有限公司发生工商变更，公司注册资本由 308.29 亿元人民币增加至 315.4 亿元人民币。

企查查信息显示，荣耀终端有限公司成立于 2020 年，法定代表人为万飚，经营范围包含：开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头等。IT之家获悉，荣耀终端有限公司由深圳市智信新信息技术有限公司 100% 控股。

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关键词：荣耀

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