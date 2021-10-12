荣耀终端有限公司注册资本增加至 315.4 亿元

IT之家 10 月 12 日消息，信息显示，近日，荣耀终端有限公司发生工商变更，公司注册资本由 308.29 亿元人民币增加至 315.4 亿元人民币。
企查查信息显示，荣耀终端有限公司成立于 2020 年，法定代表人为万飚，经营范围包含：开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头等。IT之家获悉，荣耀终端有限公司由深圳市智信新信息技术有限公司 100% 控股。
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企查查信息显示，荣耀终端有限公司成立于 2020 年，法定代表人为万飚，经营范围包含：开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头等。IT之家获悉，荣耀终端有限公司由深圳市智信新信息技术有限公司 100% 控股。
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