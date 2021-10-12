中汽协：中国 9 月份新能源汽车销量 35.7 万辆同比上涨 148.4%，芯片供应略有缓解但仍不能满足需求

IT之家 10 月 12 日消息，乘联会今日公布了最新的 9 月汽车数据。数据显示，9 月新能源乘用车批发销量达到 35.5 万辆，环比增长 14.7%，同比增长 184.4%。1-9 月新能源乘用车批发 202.3 万辆，同比增长 218.9%。

据证券时报，中国汽车工业协会透露，中国 9 月份新能源汽车销量 35.7 万辆，创历史新高，同比增长 148.4%，环比增长 11.4%。1-9 月份新能源车渗透率提高至 11.6%。

此外，中国 9 月份汽车销量 206.7 万辆，同比下降 19.6%，环比增长 14.9%；1-9 月累计汽车销量 1862.3 万辆，同比增长 8.7%。

中汽协统计分析，芯片供应在本月略有缓解，但仍然不能满足生产需要，再加之去年同期基数较高，因此当月汽车产销环比上升，但同比下降。

中汽协还指出，全国多个省份实行的有序用电政策也对汽车生产带来了一定影响。本月新能源汽车产销再创新高，1-9 月渗透率已提升至 11.6%。此外，本月汽车出口同比也继续保持高速增长。

IT之家了解到，从乘联会数据来看，9 月厂商批发销量突破万辆的企业有：比亚迪 70432 辆、特斯拉中国 56006 辆、上汽通用五菱 38850 辆、上汽乘用车 21552 辆、广汽埃安 13572 辆，长城汽车 12770 辆、蔚来汽车 10628 辆、小鹏汽车 10412 辆。

此外，9 月国内零售的三强主力厂商销量占比总量 49%，其中比亚迪国内零售 69818 辆、特斯拉国产车国内零售 52153 辆，上汽通用五菱 37151 辆，领先优势明显。

普混方面，9 月普通混合动力乘用车批发 5.75 万辆，同比去年 9 月增长 70%，环比 8 月增长 48%。