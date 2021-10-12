消息称蚂蚁集团已卖出持有财新传媒全部股份

2021/10/12 15:30:50 来源：网易科技 作者： 一橙 责编： 在水

10 月 12 日消息，据消息人士，近日蚂蚁集团已将其持有的财新传媒股份全部卖出，彻底退出投资。

公开信息显示，此前财新传媒曾通过 A、B、C、D 轮融资，先后引入了浙数文化、腾讯、CMC 资本、蚂蚁集团等外部投资者。截至目前，蚂蚁、浙数文化等已在财新股东名单消失，腾讯仍通过深圳利通产业投资基金持有少部分财新股份。

与此同时，一个月前，阿里在浮亏 23 亿的情况下，退出了对芒果超媒的投资。