三星掌门李在镕出庭受审，承认非法使用镇静剂

韩国三星掌门人、三星电子副会长李在镕今日在法庭上承认非法使用镇静剂的指控。他在 8 月获得假释，但法律问题仍然不断。

在镕此前的假释引发了市场观察人士对三星电子及其附属公司一系列重大决策的预期，其中包括在美国投资 170 亿美元建设一家芯片工厂的计划。

12 日李在镕出席首尔中央地方法院听证会，他承认曾在 2015 年至 2020 年期间使用了 41 次异丙酚（一种用于麻醉的镇静剂）。检察官说，该药物的使用不属于合法治疗。李在镕则表示，自从 8 月份释放后，他就再也没有使用过这种药物。他的律师表示，自从他父亲 2014 年住院以来，李在镕最初是因为心理压力而寻求治疗，随着后来的贪污丑闻和定罪的审判，这种心理压力愈演愈烈。

李在镕就有关指控认罪，检察官要求处以 7000 万韩元（约合 37.7 万元人民币）的罚款和 1700 万韩元（约合 9.1 万元人民币）的额外费用，共计 8700 万韩元（约合 46.8 万元人民币）。将于 10 月 26 日作出裁决。另外，开出这种药物的诊所工作人员否认存在不当行为，他们正在分别接受审判。

据悉，丙泊酚，又名异丙酚，是一种在临床上广泛使用的超短效静脉麻醉剂，被认为可能具有药物滥用和依赖性。不过与其他许多受管制物质相比，其滥用的可能性相对较小，因此许多类似的非法使用案例都被处于的是罚款而非监禁。