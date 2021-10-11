三星 Galaxy S22 Ultra 最新渲染图曝光：外观硬朗，Note 味十足

IT之家 10 月 11 日消息 按往年惯例，三星应该在 8/9 月份推出新一代 Galaxy Note 系列旗舰，不过很可惜今年的 Note 系列已被官方取消。

但从近期爆料来看，全新的三星 Galaxy S22 Ultra 将会在外观以及部分配置上继承 Galaxy Note 系列的特色。

IT之家曾报道，三星 Galaxy S22 系列已通过 3C 认证，显示依然配备了 25W 快充，充电器可自由选配。

@WaqarKhanHD 现公布了一系列三星 Galaxy S22 Ultra 的渲染图，颇具 Note 系列感，大家不妨一起来看一下吧。

从图来看，该机与此前曝光的消息大致相符，三星 Galaxy S22 Ultra 依然采用类似三星 S21 的居中打孔双曲面屏，并且成功兼容 Note 系列设计风格，尤其是这种硬朗的线条感和 S Pen。

该机前摄开孔极小，上下边框也基本等宽，整机带来的视觉效果就像是 S21 与 Note20 的融合。

值得一提的是，该机采用了不规则的 P 形后置相机模组设计，辨识度极高。

从此前爆料来看，顶配版的三星 S22 将采用 LTPO 屏，能实现 1-120Hz 的自适应刷新率调节功能，搭载骁龙 898 以及自家的三星 Exynos 2200 旗舰芯片，后者还有 AMD 核显技术加持。

此外，三星 Galaxy S22 和 Galaxy S22 + 预计将采用 50MP 主摄 + 超广角 + 3 倍长焦的后置三摄模组，而 Galaxy S22 Ultra 则会沿用 108MP 的主摄镜头，可能会与奥之心联动。

《三星 Galaxy S22 系列获国家 3C 质量认证：25W 快充，充电器可选》