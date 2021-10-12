三星专利暗示 Galaxy Z Fold 4 折叠屏将采用双面屏幕内指纹识别

IT之家 10 月 12 日消息，据 SAMMOBILE 报道，三星 Galaxy Z Fold 3 是一款功能相当丰富的折叠屏手机。然而，它确实错过了高端智能手机的一项功能，即搭载屏幕内指纹识别传感器。这可以归咎于该手机非常规的塑料-玻璃混合屏幕。不过，根据三星一份新的专利文件，即将推出的 Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机可能会搭载屏幕内指纹识别传感器。

LetsGoDigital 在世界知识产权组织（WIPO）网站上偶然发现了一项三星专利，其中谈到了双面指纹传感器。基本上，它将位于盖板屏幕和主屏幕之间。由于盖板屏幕使用传统的 AMOLED 面板，它应该不会像其他智能手机那样在验证指纹方面遇到麻烦。

它还补充说，这两个传感器将通过 PCB（印刷电路板）与主板接口。看看三星用什么招数使副显示屏的指纹传感器发挥其作用，这将是很有趣的。

虽然专利没有明确列出，但三星可能会把事情混在一起，使用超声波和光学指纹传感器的组合。盖板显示器可以使用前者，主屏幕可以使用后者。主屏幕上的光学指纹传感器会容易校准，尽管它可能需要几次迭代才能完善。

IT之家获悉，对三星 Galaxy Z Fold 3 的评测显示，这款折叠屏手机的侧置指纹传感器做得非常好。严格来说，三星没有理由改用光学/超声波替代技术，但这将有助于将 Galaxy Z Fold 4 与前代产品区分开来，也将成为世界上第一个采用该技术的折叠屏手机。