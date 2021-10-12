任天堂官网删除“Switch 底座将更新支持 USB 3.0”相关描述

IT之家 10 月 12 日消息，任天堂 Switch 日本官网此前的描述中，Switch 底座 USB 接口将在未来的更新中支持 USB 3.0。

然而，近日该网站已删除了这一描述，官方尚未给出回应。

IT之家了解到，任天堂 Switch 的底座配备有电源接口、USB 2.0 接口、HDMI 接口；OLED 版新增了有线 LAN 接口，取消了内部的 USB 2.0 接口。