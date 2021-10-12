骑士破局，《英雄联盟》S11 小组赛 EDG 完胜 T1 再下一城

IT之家 10 月 12 日消息，在今日进行的《英雄联盟》S11 世界赛小组赛第二日的比赛中，来自 LPL 赛区的一号种子 EDG 在 19 点成功赢下 LCK 赛区二号种子 T1，小组二连胜。

IT之家了解到，今日晚些时候还有 RNG 与 FNC 的对局，FPX 与 C9 的对局，LNG 与 TL 的对局。

在今日的比赛中，双方 8 分钟在峡谷先锋处 4V4，蕾欧娜 E 闪留住赵信，EDG 集火将其击杀拿下一血，随后击杀峡谷先锋！

15 分钟，双方再次来到峡谷先锋处团战，塞拉斯留住赵信，EDG 集火将其秒杀，随后杰斯赶来争夺再次被控，EDG 击杀 T1 两人后拿下先锋。

18 分钟，EDG 三人越塔强开卡牌，卡牌交出金身慎给到大招将其救下，EDG 反身输出杰斯，烬一发 R 击杀卡牌，EDG 完成 1 换 2。

24 分钟，T1 看到 EDG 状态不佳强开男爵，皇子抢龙失败被秒，T1 拿下男爵，好在男枪和塞拉斯打出输出，EDG 完成 2 换 3 经济领先 3K。

30 分钟，EDG 选择让男枪 SOLO 小龙，其他四人赶去干扰，男枪击杀小龙后 TP 赶到，塞拉斯先手到落单卡牌，EDG 将其击杀后拿下男爵，此时优势已极大。

35 分钟，EDG 利用视野优势埋伏到赵信将其打残，随后塞拉斯绕后开始留人，皇子跟上 EQR 继续控制，EDG 团灭 T1 后赢下比赛，MVP 给到了完美节奏带队打开局面的 EDG.Meiko（蕾欧娜）。