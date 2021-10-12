微软数十名女员工抱怨性别歧视，呼吁解决薪酬和晋升差别

北京时间 10 月 12 日晚间消息，据报道，最近几个月，微软公司数十名女员工通过内部电子邮件群（email group）分享她们在工作中面临的性别歧视问题，呼吁管理层解决男女员工之间的薪酬或晋升差距。

这场电子邮件群对话始于今年 5 月下旬，在一个名为“微软技术女性”（Technical Women At Microsoft）的内部小组中进行，该群体由微软工程师、开发人员和其他技术人员组成。

当时，一名员工询问群组中的女性，相对于其他人，她们对自己的薪酬有何感想。这场对话不仅是一场关于薪酬公平的讨论，还成为了一场有关性别歧视的讨论会。数十位女员工讨论了她们在中作中遭遇的性别歧视问题，以及公司管理层和人力资源部门没有对其投诉采取行动的情况。

虽然这场电子邮件群对话，只收录了微软全球约 18 万名员工中的数十人的评论，但这些女性所讲述的故事引发了人们对微软员工多样性的担忧。据微软发布的多样性报告显示，该公司所有技术职位中约 77% 由男性担任。

许多女员工在讨论中表示，无论在基本工资，还是奖金方面，男性员工通常都比女性赚得更多。其中一位女员工表示，她看到了同一地区一名级别比她低的男同事的工资单，结果这名男同事的收入比她高出许多。

早在 2014 年，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）在参加葛丽丝・霍普（Grace Hopper）女性计算科学系列会议时曾表示，女性目前不应要求加薪，而是应该相信体制最终会给予她们合适的薪酬。

他还称：“这是一种因果回报。相信这种制度的人才，才是我能够信任并委以重任的人。”纳德拉的这番言论引发了舆论哗然，人们纷纷口诛笔伐，纳德拉最后也被迫道歉。

对于此次邮件群中所述的性别歧视问题，微软发言人称：“我们正积极地与员工交流，倾听他们的意见，并感谢他们愿意公开分享自己的经历和感受。作为一家公司，近年来我们在缩小‘员工工作体验与企业文化’之间的差距方面取得了进展。但我们同时也承认，还有更多的工作要做。听取员工的反馈，创造一个安全的对话、输入和报告空间，对我们的文化至关重要。”

有女员工称，她们在会议中被忽视或被排除在外，男员工更具话语权，以及人力资源和公司领导曾缺乏行动等。

一名女员工称：“许多这种丑陋的行为，都是出于对某些男性的自我维护。那些抱有扭曲的信念，认为自己比任何女性更适合担当技术角色的人，都是不称职的。我们不要忽视这一点，也不要软化这一点。事情就是这样。”

一些女员工还表示自己不敢直言不讳，惹事生非，要求更高薪水会影响她们的前景。一位员工写道：“如果我说‘不，我的价值更高’，我可能就得不到这份工作了。”

另一名员工写道：“对于技术女性来说，缓慢而谨慎地驾驭这种环境是明智的。她们就是没有和男性一样的自由去要求些什么。”

一些女员工表示，她们确实发声了，结果却发现人力资源和公司领导缺乏行动。其中一人称，通过管理层和人力资源部“徒劳无功，压力极大”。

微软发言人还表示：“我们希望所有的员工，无论级别、角色或职能，都能以尊重、正直和负责的态度行事。当任何人做不到这一点时，我们都有相应的程序去倾听、学习和采取行动。我们也相信同工同酬，并将在今年秋天的年度多样性与包容性报告中分享相关成果。”