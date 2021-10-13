微软宣布 Visual Studio 2022 正式版 11 月 8 日发布，RC/预览版 5 今天更新，新支持苹果 Xcode

IT之家 10 月 13 日消息，微软今天宣布，Visual Studio 2022 正式版将于 11 月 8 日发布。微软今天还宣布了 Visual Studio 2022 候选发布版（RC）和预览版 5 的可用性。RC 版带有系统上线许可证，供生产使用。

下面是 Visual Studio 2022 预览版 5 更新内容

增加了对苹果 Xcode 的支持。

修复在某些多显示器设置下，项目概览页面以及诊断工具和性能分析器中的面板可能会显得非常放大的问题。

在 ARM64EC 代码中访问 x13、x14、x23、x24 和 d16-d31 时发出警告通知。

改进对测试运行中热重载编辑支持。下列操作编辑体验大幅改进，现在支持在测试运行中进行热重载：添加测试、在理论中添加数据行、添加类和添加异步方法。

IT之家获悉，通过安装 Visual Studio 2022 RC 发布版本，你现在可以为 Visual Studio 2022 的全面上市（GA）做准备。Visual Studio 2022 的 GA 版本得到微软的全面支持。RC 和 GA 版本都有上线许可证，供生产使用。

如果你希望使用 Visual Studio 来构建生产就绪的应用程序和项目，并接受较少的功能更新，你可以选择使用 RC 版本。在正式版发布后，RC 版本将更新为 GA 版本。

如果你想尝试 Visual Studio 2022 的最新功能，你应该使用预览 5 版本。在发布时，预览 5 版本将更新为 Visual Studio 2022 17.1 Preview 1，并将包含团队正在开发的最新功能。

如果你有企业版或专业版的授权，并且一直在使用该版本，你可以简单地更新到预览版 5 或 RC 版本，然后用订阅用户账户登录。如果你有资格使用 Community 社区版，那么你也可以更新到预览版 5 或 RC 版。如果你没有许可证或不能使用 Community 社区版，那么有试用版可供你尝试 Visual Studio 2022。

Visual Studio 2022 RC 下载

Visual Studio 预览版 5 下载

另外，你还可以使用 Visual Studio 2019，可以并行安装 Visual Studio 2022 RC 或预览版 5。