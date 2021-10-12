业内预计光刻机龙头 ASML 市值明年将达 5000 亿美元，猛追英伟达台积电

10 月 12 日消息，风险投资公司 Air Street Capital 的创始人兼普通合伙人内森・贝纳奇 (Nathan Benaich) 和将 AI 初创公司 SongKick 出售给华纳音乐集团的伊恩・霍加斯 (Ian Hogarth) 预计，荷兰 EUV 光刻机制造商 ASML 明年市值有望攀升至 5000 亿美元以上，远高于目前的 3020 亿美元。

作为欧洲最大科技公司，ASML 成立于 1984 年，为芯片制造商提供必要的硬件、软件和服务，以便使用名为光刻的方法在硅上大规模绘制图案。它是世界上唯一一家提供极紫外（EUV）光刻机的公司，台积电等客户需要这些设备来制造最小、最复杂的芯片。

每台 EUV 光刻机有超过 10 万个部件组成，成本 1.5 亿美元，它们被装在 40 个货运集装箱或 4 架大型喷气式飞机中运输。

缩小差距

霍加斯表示，在新冠肺炎疫情暴发导致全球芯片短缺后，几家芯片公司的股价飙升，但 ASML 的股价仍有很大上涨空间。

他说，ASML 的市值与英伟达或台积电等公司的规模不同，因为它位于欧洲，那里的市场对高科技公司的估值略低，而且其技术更多应用于幕后。英伟达目前市值为 5210 亿美元，台积电市值为 5330 亿美元。

霍加斯称：“在半导体对全球供应链越来越重要的趋势下，人们在投资时都会寻找最好的目标，ASML 似乎就是个不错的选择。”

现在，很多国家都希望在国内制造芯片，以减少对其他国家的依赖，这将推动 ASML 的增长。目前，世界上绝大多数芯片都在亚洲制造。

霍加斯说：“如果某些公司想要赶超台积电或其他领先半导体公司，他们将需要购买大量这样的 (EUV) 机器。因此，越多国家认为这项技术是其关键主权的一部分，ASML 售出的机器就越多。”

上个月，ASML 表示，预计未来十年将出现销售热潮。该公司相信，到 2025 年，年收入将达到 240 亿至 300 亿欧元 (约合 280 亿至 350 亿美元)，毛利率将高达 54% 至 56%。这一预测明显高于此前预测的 150-240 亿欧元区间。

该公司表示：“我们看到了 2025 年以后的重大增长机会。”该公司还表示，预计 2020 年至 2030 年间的年营收增长率将达到 11% 左右。

ASML 称，“电子行业的全球大趋势”，加上“利润丰厚、创新能力极强的生态系统”，预计将继续推动整个半导体市场增长。与此同时，半导体市场的增长和“不断增加的光刻强度”正在推动对 ASML 产品和服务的需求。

在过去的 12 个月里，ASML 在阿姆斯特丹证券交易所的股价从 328 欧元上涨到上周五的 646 欧元，在 9 月 23 日达到了约 753 欧元的峰值。

未来挑战

在 9 月 28 日发给投资者的一份报告中，New Street Research 的分析师认为，ASML 股价在 2022 年的上行空间“有限”，因为它“仍然在 EUV 领域面临供应限制”。该公司对 ASML 未来五年的前景持乐观态度，但目前已“战术性地”将该股评级下调至“中性”。

此外，瑞银对 ASML 股票的评级也为“中性”。在 9 月 29 日给投资者的报告中，这家投资银行的分析师表示：“我们仍然非常相信 ASML 在中期的增长潜力，但从未来 12 个月的角度来看，我们很难看到其股价会出现令人信服的上行空间。”

霍加斯说，他认为分析师们忽略了“地缘政治因素”，没有考虑到各国在半导体领域愿意花多少钱来争夺主导优势。

去年，贝纳奇和霍加斯预测，英伟达收购英国芯片设计公司 Arm 的交易将受到监管机构的阻挠。在做出预测后不久，世界各地的监管机构宣布了对这笔交易展开一系列调查，目前调查仍在进行中。

今年，他们还预测，AI 半导体行业将出现一波“整合浪潮”，Graphcore、Cerebras、SambaNova、Groq 或 Myteric 中至少有一家将被某大型科技公司或半导体巨头收购。同时，他们还相信 Alphabet 旗下 DeepMind 将会在“物理科学方面取得重大研究突破”。