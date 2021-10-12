温州维权车主回应被判赔特斯拉 5 万元：承认误踩是为了保险理赔，拟上诉

IT之家10 月 12 日消息 在 10 月 11 日IT之家曾报道过一篇温州特斯拉车主谎称刹车失灵被判赔 5 万元，并在抖音平台道歉的文章。2020 年 8 月，温州的陈先生驾驶着一辆特斯拉 Model 3 突然加速并撞翻小区路旁多辆车，在连撞十几辆车后才终于停下来。陈先生在这场事故后，大肠被截 20 厘米，且腰骨碎裂。陈先生对媒体表示，当时这台 Model 3 并未开启自动辅助驾驶，车辆突然失控并加速，他虽然采取了制动手段但没有任何作用，并表示自己驾龄十余年，绝不会犯“刹车、油门踩错”的错误。

后期温州市汽车工程学会发布了上述特斯拉事故的最新调查报告，中美双方的数据均证实事故真相系车主误踩踏板，把油门踏板当刹车踩。

2021 年 9 月 24 日，温州市鹿城区人民法院下达民事判决书，经鉴定事发时刹车并未踩下且陈先生曾承认自己是将油门误当刹车踩，认为本案构成了对原告（特斯拉上海有限公司）名誉权的侵害，要求被告陈先生在抖音平台上向原告赔礼道歉，置顶持续不少于 90 日，并酌情向原告赔偿损失 5 万元。

而今日，据新京报报道称，据遭特斯拉起诉被判赔 5 万元的温州车主陈先生称，自己目前尚未拿到判决书，在拿到判决书后会上诉，相信法律是公平公正的。并表示自己是一个受害者，特斯拉没有赔他一分钱反而还要被告。

陈先生称，自己邻居的车辆在这次事故中也有被波及，因目前无法认定事故责任保险理赔而陷入僵局，为了尽快完成保险理赔流程，故出此下策，承认是自己是误踩油门。并坚持表示自己没有误踩油门，也没有后悔承认是自己误踩油门，称这件事情本身就没有办法。