特斯拉 9 月卖疯了：销量超 5 万，一款 Model Y 顶上“蔚小理”

特斯拉又一次刷新了自己创下的销量纪录！

就在今天，乘联会发布了国内 9 月份新能源汽车的销量情况，数据显示，特斯拉 9 月份共计售出了 56006 辆新车，打破了 8 月份超 4 万辆的表现，环比增长 27%，同比增长 394%。

值得注意的是，这 56006 辆新车中，有 52153 辆均交付于中国本土车主，此前特斯拉上海工厂还曾被诟病大量订单均为出口订单，但这次的数据无疑展示了特斯拉在国内市场的强大号召力。

截至 9 月，特斯拉中国 2021 年累计销售已逾 30 万辆。其中，仅国内销量就已突破 20 万辆，出口车型也已突破 10 万辆。按照目前的市场表现来看，特斯拉在下个季度就将会打破去年的 50 万销量，并在今年创造出新的成绩。

另一方面，特斯拉的第二个海外工厂柏林工厂也已经进入到了量产的前夜，特斯拉还特地举办了公众开放日活动，全面展示了柏林工厂的最新进展和黑科技产品。

随着柏林工厂开始投产，特斯拉在全球的扩张之路将会快速迈进。

▲ 特斯拉上海工厂

01.国内月销破五万 再创新纪录

不同于很多品牌以订单量计算销量，特斯拉 9 月是实打实地交付了 56006 辆，相当于每 46 秒就将一辆车交到了客户手中。如此的交付速度下，依然有许多订单在排队等待。

▲ 特斯拉北京蟹岛交付中心

这其中，Model Y 国内售出 33033 辆，作为最受国内市场欢迎的 SUV 车型，Model Y 在国内投产之后迅速超过了 Model 3 的销量，在 9 月份更是占据了将近 60% 的销量。

Model Y 不仅在新能源领域一骑绝尘，即便在燃油车市场中也已然成为不可小觑的主力车型，可以预见的是，这款车还将会成为特斯拉下一阶段的主销车型，是特斯拉销量走向 200 万的重要力量。

而在刚刚过去的国庆假期里，国内的新造车三强，小鹏、蔚来、理想也都陆续公布了 9 月份的销量数据。

小鹏汽车和蔚来也创下了新的销量纪录，小鹏 9 月稳扎稳打，销量继续增长共售出了 10412 辆，蔚来在经历了两个月的蛰伏期后也一举超过了 1 万辆大关，售出了 10628 辆。

理想汽车则由于零部件短缺，销量有所下滑，共售出了 7094 辆。

▲ 特斯拉与几家造车新势力销量对比

虽然目前新造车三强已经保持了不错的销量成绩，但跟特斯拉相比还存在一定的差距，甚至 9 月份还不如 Model Y 一款车的销量高。

也正是有了特斯拉这样的强敌，新造车三强才能不断的突破自己，共同搅热国内新能源汽车市场。

在刚刚举办的 2021 股东大会上，特斯拉方面表示，今年第三季度，特斯拉的年化量产速度接近 100 万辆/年，也因此打造了全新的交付纪录，在刚刚过去的 2021 第三季度交付了共超过 24 万辆汽车，同比增长 73%。

自 2016 年第四季度至今，特斯拉的交付量年复合增长率达到 71%，近 5 个季度更是连续创下交付纪录。

在市场表现和消费者口碑上不断攀升的特斯拉，毫无疑问已经成为近 10 年间的新能源汽车引领者，并以打破常规的科技创新成为行业规则的制定者。

除此之外，特斯拉上海超级工厂表现也非常亮眼。投产后不仅承担了中国国内的车辆订单，同时也是特斯拉的欧洲市场的重要出口工厂。

02.柏林工厂投产在即 正面交锋欧洲车企

但随着特斯拉柏林工厂的投产，欧洲地区就不必再依赖于其他地区的进口了。

日前，特斯拉在柏林工厂举办了一场 Giga Fest 开放日活动，在活动上，马斯克直接表示预计下个月该工厂就将正式投产，这可能也是特斯拉上海工厂减少出口的一个原因。

在开放日上，特斯拉还展示出了多项新动态和科技产品，吸引外界关注，如新型 4680 电芯、CTC 技术、一体式压铸机。

种种技术与产品都展示了特斯拉柏林工厂已经做好了准备。

▲ Giga Fest 上展示的 4680 电池

此外，马斯克还在回复网友评论时表示，“柏林工厂按照该速度全天候运行的话，大约每周可生产 1 万辆，每年最多可以生产 52 万辆汽车。”不过该工厂至少还需要一年时间才能达到峰值产能。

▲ 特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Giga Fest 发言

但不可否认的是，特斯拉已经将自己的尖刀插到了欧洲工业的腹地中，随着柏林工厂的投产，特斯拉也将和一众欧洲传统豪强车企展开正面交锋。

03.结语：特斯拉全球化蓝图已铺开

连续取得如此傲人的成绩之后，特斯拉依旧没有放慢脚步。

特斯拉柏林工厂投入使用之后将与上海工厂形成两足鼎立之势，牢牢占据中国以及欧洲大陆两个重要市场。欧洲市场将不必依赖上海工厂的出口车辆，而柏林工厂也将直接为欧洲市场提供成本更低竞争力更强的产品。

不久前，特斯拉刚刚宣布将总部从加利福尼亚州迁往得克萨斯州，美国总部的两个工厂之间似乎也正与海外的这两个超级工厂遥相呼应。

随着特斯拉的中国、美国、欧洲工厂都正式投产，特斯拉真正变成了一家全球车企，向着每年千万台销量的目标更近了一步。

把生意做到全世界甚至是外太空，马斯克和特斯拉还在继续着。