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首页 > 智能汽车>新能源汽车

不会彻底放弃加州：特斯拉宣布收购惠普位于加州的园区

2021/10/12 10:03:33 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 10 月 12 日上午消息，据报道，虽然埃隆・马斯克（Elon Musk）已近明确表示要将特斯拉的总部从加利福尼亚州搬到其他地方，但是这并不意味着这家电动汽车制造商将彻底放弃加州。特斯拉宣布，将收购大部分惠普位于帕罗奥托（Palo Alto）的园区。

上周，马斯克宣布特斯拉将把总部从加州搬到得克萨斯州。其实早在一年前，就有传言称马斯克希望将特斯拉总部搬到其他地方。在疫情大流行初期，加州官方强制要求特斯拉关停工厂，此举导致了马斯克的不满。随后马斯克还将自己的家从加州搬到了得克萨斯州。

但是在宣布总部搬迁的时候，马斯克也明确表示特斯拉将继续在加州发展业务：“我们将继续提升在加利福尼亚州的地位，我们不是要彻底离开这里。”

他提到了诸如特斯拉将把弗里蒙特工厂的产量提高 50%，以及将在加州北部建造新的超级工厂的计划。

最新的报道显示，特斯拉在加州的业务又有了新的扩张。加州湾区地产出版物《The Registry SF》报道称，特斯拉将接管惠普在帕洛阿尔托的一大部分园区。据了解帕洛阿尔托租赁市场的消息人士透露，该公司刚刚完成了办公室扩建，占地面积增加了 32.5 万平方英尺。这家电动汽车和能源公司将从惠普公司那里租赁位于 Page Mill 路 1501 号的建筑，该建筑曾是惠普的全球总部。

新的建筑位于斯坦福研究园区内，距离特斯拉现在的办公室（即特斯拉当前总部）只有几分钟的路程。据悉这份租赁合同为期 10 年，特斯拉将接管惠普园区内的大约一半面积。

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关键词：特斯拉

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