美国最大电动车自燃事件结局：LG 赔偿通用 19 亿美元，召回 14 万辆车

LG 化学再一次为电动车自燃买单。

就在昨晚，通用汽车在官网发布消息表示已经与 LG 化学的母公司 LG 就 Bolt EV 的召回成本问题达成了协议，LG 同意最高将会向通用汽车赔偿 19 亿美元（约合人民币 122.5 亿元）。

而根据通用汽车公司的预计，其在全球范围内召回 Bolt EV 车型以及修理、更换电池将会耗费 20 亿美元（约合人民币 129 亿元），也就是说，LG 几乎承担了此次召回的所有费用。

▲ 通用官网截图

根据外媒的报道，目前通用汽车已经开始为召回的 Bolt EV 进行电池的更换了，本来上个月就打算进行更换，但由于半导体短缺导致工厂停产，延误了进程。

此前 Bolt EV 自燃的事件闹的沸沸扬扬，但一直未找到车辆自燃的真正原因。此次 LG 愿意承担费用，其实也相当于承认了自己电池有问题。

事实上，这并不是 LG 首次为车企自燃买单，此前现代汽车发起全球范围内的电动汽车召回，LG 化学就承担了 70% 的费用，付出了约 9800 亿韩元（约合人民币 56 亿元）。

在电动化不可逆的大环境下，车辆的安全问题非常关键，而连续的自燃事故发生，已经对 LG 化学后续的发展产生了不小的影响。

01.电池存在缺陷 LG 将支付主要召回资金

通用方面数据显示，雪佛兰 Bolt EV 车型目前已经至少发生了 13 起自燃事件。

通用方面也给出了车辆自燃的原因：电池中存在阳极撕裂和隔板折叠，这两项缺陷共同导致了电池起火风险的增加。

为了遏制这种情况的进一步发生，通用汽车发起了召回通知。但如此大规模的召回，也一定会产生一笔不小的费用，早些时候，LG 方面对外表示，他们预计此次召回将会耗资 12 亿美元（约合人民币 77.4 亿元）。

而在通用汽车召回之初，行业内估计通用将会为此付出 18 亿美元（约合人民币 116 亿元），但此次声明中通用汽车表示，召回这批车辆最终会付出 20 亿美元（约合人民币 129 亿元）。

▲ 雪佛兰 Bolt EV

不过，通用并不用为此太担心，LG 最多将会为其支付其中的 19 亿美元（约合人民币 122.5 亿元）。

通用汽车全球采购和供应链副总裁 Shilpan Amin 在声明中表示：“LG 是通用汽车备受尊重和尊重的供应商，我们很高兴达成该协议。我们的工程和制造团队将继续合作以加快新电池模块的生产，预计本月将开始维修客户车辆。”

虽然产生了一定的经济损失，但是通用和 LG 化学的合作关系却仍然在继续进行，双方将会分别在俄亥俄州和田纳西州建立一家动力电池工厂，主要生产下一代电池 Ultium。

02.去年就曾召回 至今已召回三次

而谈起通用此次的召回，其背后的过程却非常曲折。

去年 NHTSA（美国高速公路安全管理局）在调查了 7 万余辆 Bolt EV 之后，发现了 5 起车辆自燃的事故，认为车辆存在问题。

▲ 发生自燃的雪佛兰 Bolt EV

通用汽车也迅速承认了错误，宣布在全球范围召回 6.9 万辆于 2017 年~2019 年生产的 Bolt 电动汽车。通用汽车方面认为起火原因是电池充电太满时容易起火，打算将召回的车辆进行软件升级，把充电上限设置为 90%。

▲ 通用去年发布的召回声明

但在进行完软件升级周，车辆自燃的问题却并没有解决。今年 7 月份，通用决定再度召回 6.9 万辆去年 11 月曾召回升级软件的 Bolt 电动车，打算进行动力电池的更换。

当时通用汽车向没有收到召回通知的用户建议车辆充电别超过 90%，尽量停在室外，每次用完车就及时充电，别让续航低于 70 英里等等。

仅仅一个月后，也就是在今年的 8 月份，通用又扩大了召回范围，新增召回 7.3 万辆车，几乎将售出的 Bolt EV 车型都进行了召回。

▲ 通用今年 8 月份发布的召回声明

前后三次召回，既损失了大量的人力和财力，也让通用汽车的电动化转型之路蒙上了一层灰。

03.结语：比通用更受伤的是 LG 化学

虽然通用汽车多次发起召回，对自己的品牌造成了一定的伤害，但背后受伤更深的则是 LG 化学。

这并不是 LG 首次为电动车自燃买单了，今年现代汽车也因为自燃危机召回了 81701 辆电动汽车，这也让现代汽车付出了 1.4 万亿韩元（约合人民币 80 亿元）的召回成本。之后现代汽车对电池供应商 LG 化学进行了索赔，LG 化学也同意承担 70% 的成本约 9800 亿韩元（约合人民币 56 亿元）。

不到一年，两次为车企的自燃买单，这也让 LG 化学电池业务的上市之路被迫按下暂停键。

事实上，最近 LG 化学深陷自燃危机，除了这两家车企，还有大众、保时捷等车企都有采用了 LG 化学电池的车型发生自燃。

对于电动汽车来说，安全性是用户非常重视的一个点，而电池安全又是重中之重。频频和自燃挂上钩，这对于 LG 化学未来的发展也极为不利。

所以在割肉赔款的背后，LG 化学也面临着更大的麻烦。