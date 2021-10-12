特斯拉发布 FSD 10.2，现逐步面向更多用户开始推出

IT之家 10 月 12 日消息 特斯拉今日开始正式在美国推出全自动驾驶测试 Full Self-Driving Beta 10.2 测试版，并宣布将根据用户的“安全评分”逐渐向更多的用户提供下载。

据悉，利用特斯拉 FSD，用户只需要在导航系统中输入一个位置就可以在高速公路和城市街道上进行虚拟自动驾驶，不过它仍属于 L2 级驾驶辅助系统，因此司机仍需要对车辆负责，必须把手放在方向盘上，而且随时准备接管车辆。

这就是马斯克 (Elon Musk) 之前经常提到的“完全自动驾驶功能”，相比市面上依赖于高精地图的同类产品已经可以做到更广泛的应用。

IT之家了解到，在过去 12 个月中，特斯拉一直在测试该软件，测试团队由大约 2000 人组成，主要是员工和一些被特斯拉甄选的车主，现在开始向更多人群推广，而此前“安全评分”最高的报名者优先可用。

不过特斯拉并没有确认这究竟代表了多少人，但马斯克此前表示，每天大约有 1000 人。

对于购买了 FSD 的用户而言，可以看到一个简单的“下载”按钮, 然后就可以“请求”特斯拉通过一段时间的驾驶数据判断你能否被列入新软件的名单。

此外，特斯拉也多次提醒 FSD 只是名叫自动驾驶，目前还做不到自动驾驶，用户必须时刻注意。