“隐私洞见”实测：谁在频繁读取用户信息，美团甩锅的“境外软件”竟是国产

公众对隐私的焦虑又一次在舆论场中达到顶峰。

10 月 8 日，数码博主 @Hackl0us 发文控诉微信、QQ、淘宝等多款 App 在后台反复读取用户相册：“用户未主动激活 App 的情况下，微信在后台数次读取用户相册，每次读取时间长达 40 秒至 1 分钟不等。”

10 月 10 日，数码博主 @轩宁轩 sir 通过隐私洞见 App 监测发现，“美团 App 连续 24 小时定位我，每 5 分钟一次。”随后，有美团工程师称“读取 iOS 15 系统日志的软件 App 为境外人员研发，建议大家谨慎下载”。

相关新闻事件登上热搜，引发外界关注与质疑：App 为什么要如此频繁读取用户敏感信息？没有打开 App 时，App 读取用户信息的目的何在？相关行为是否涉嫌侵犯用户隐私？

美团工程师甩锅给“境外软件”？

美团是否涉嫌过度收集用户信息，与测试软件是否为境外人员研发，似乎并没有因果关系。但外界对此也很好奇：隐私洞见 App 的背后开发者到底是谁？

我们了解到，已有资料显示，隐私洞见 App 提供商或为映快科技（杭州）有限公司，主要参与者是映快科技前端负责人吕世博。此外，博主 @轩宁轩 sir 也对此问题回应称：“这是国产软件，只是把 iOS15 的数据可视化而已。”

打开隐私洞见 App，在“关于隐私洞见”中可以发现作者是“Shibo Lyu，常用昵称为 laosb”。

我们发现在“Shibo Lyu”的 GitHub 个人网站介绍中，他表示自己姓名是吕世博，就读于杭州某大学，2019 年在杭电助手的业务需要下联合创办映快科技，在团队内担任前端总负责人，负责框架开发维护和业务协调。

在苹果应用商店中可以看到，这款 App 的开发者是“Inkwire Tech (Hangzhou) Co.,Ltd.”，我们搜索相关关键词后，Inkwire Tech 与映快科技有紧密联系，比如映快科技官网是“inkwire.cn”。

企查查资料显示，吕世博在映快科技（杭州）有限公司中持股比例为 20％，映快科技地址在杭州某大学科技园。

对此，我们联系了吕世博希望进行采访求证，但截至发稿尚未收到回复。隐私洞见 App 还在苹果应用商店中表示，开发者不会从此 App 中收集任何数据。

实测微信、淘宝、美团、抖音读取用户信息情况

我们准备了一台搭载 iOS15 的 iPhone 11，对微信、淘宝、美团、抖音这四款常见应用读取用户信息的情况进行测试。

需要注意的是，有多项变量会影响 App 读取用户信息的行为，比如 App 运行状态，用户权限授权。在开启“后台应用刷新”权限下，我们主要在三种情况下进行测试：

1.App 后台退出，定位权限设置为使用期间开启，照片权限设置为“全部”，手机息屏：

测试 30 分钟后结果显示，微信、淘宝、美团、抖音均没有读取照片、定位的行为。

2.App 后台运行 30 分钟，淘宝、美团定位权限设置为定位权限设置为“始终”，（抖音、微信定位权限仅支持使用期间开启），照片权限设置为“全部”，手机息屏：

测试结果显示，微信、淘宝、抖音没有读取照片、定位的行为，美团有两次定位行为。

3.不断进入 App，但不进行任何操作。淘宝、美团定位权限设置为定位权限设置为“始终”，（抖音、微信定位权限仅支持使用期间开启），照片权限设置为“全部”：

测试结果显示，各大 App 均会频繁读取用户的照片、定位信息。

可以看出，即使用户并没有使用 App，只是让 App 在后台运行，也有可能存在读取用户信息的现象。而在用户使用 App 时，相关信息读取频率显著上升。

但需要注意的是，因为测试中存在手机型号、App 版本差异、测试时间长短等变量，测试结果参考价值有一定的限制。

对于 iOS 用户来说，要想减少 App 读取数据的频率，一方面可以在设置中关闭后台刷新，将定位权限设置为“使用期间”，而非“始终”，此外也应尽量使用结束后在后台退出 App。

隐私与便利之争

数码博主 @Hackl0us 控诉微信、QQ、淘宝等多款 App 在后台反复读取用户相册的事件中，微信官方回应称是为了方便用户快速发图，并且承诺新版本中将改进相关功能。“iOS 系统为 App 开发者提供相册更新通知标准能力，相册发生内容更新时会通知到 App，提醒 App 可以提前做准备，App 的该准备行为会被记录成读取系统相册。”

“微信完全可以采用更便捷、更安全、更快捷的方式去实现这个功能，而且用户体验几乎没有差别。”数码博主 @Hackl0us 在社交平台上发声，“用户体验和隐私安全是可以并存的，如果你认为不能，那一定当初是设计他的人咎由自取。”

但是在美团频繁定位用户事件中，美团并没有对该事件进行官方表态。

一位 iOS 开发人员告诉我们：“微信读取用户相册的行为可以理解，主要是为了监控应用程序相册的变更，用户可以按‘+’时可以快速发图。”

另一方面他认为，如果确实如数码博主 @轩宁轩 sir 所说，美团 24 小时每隔 5 分钟定位一次用户，那么这样的行为则不太合理，“用户并不会每隔 5 分钟就点一次外卖，美团完全可以在打开 App 后再定位。”

去年 12 月，有自媒体曾指责美团“大数据杀熟”。当时，美团回应配送费从 2 元涨至 6 元是因为订单使用了历史定位，与实际位置产生偏差，导致配送费不同。如果以如此密集的频率读取用户定位信息，美团的回应似乎也显得“立不住脚”。

一位互联网公司的产品经理告诉我们，“App 过度读取用户信息的行为不合理，因为这些产品功能不一定是必需的，但用来研究用户行为却有一定的商业价值，比如投放广告。”

TMT 分析师付亮认为：“隐私之争一直在操作系统、手机、应用中存在。信息是用户的，如何在信息利用和便利方面维持一个合适的度，关键的决定权在用户。用户能力有限，有关机构和媒体应集合专家的力量推动其向合理的方向发展。”

在公众隐私意识逐渐崛起、监管日趋渐严的时代，互联网公司在保护用户信息方面也应该有更强的自觉性，不能仅仅盯着舆论，事闹大了再回应、再改。