美团工程师回应“频繁定位”：苹果 iOS 15 系统 App 活动记录功能引发

IT之家 10 月 11 日消息 10 月 10 日，有博主爆料称，在升级 iOS 15 后，安装某隐私记录软件之后发现，美团在后台连续 24 小时进行了定位。从视频可以看出，美团 App 从 10 月 6 日起便开始获取位置信息，频率高达每 5 分钟一次。

据新快报报道，今日美团 App 一位技术工程师接受采访时表示，之所以出现这种情况，是因为这类软件在单方面读取系统操作日志后，进行了选择性展示，经测试，在相关权限开启且 App 后台仍处于活跃状态时，大部分主流 App 均会被该软件检测出频繁读取用户信息，且监测结果高度相似。

该工程师还表示，并未对上述读取 iOS 15 系统日志的软件进行安全性和保密性测试，建议大家谨慎下载。

IT之家了解到，苹果 iOS 15 系统其新增的“记录 App 活动”功能可以对应用获取存储、通话记录、定位等数据的行为进行监控，详细记录。上述工程师还表示，“苹果是为了优化用户体验，当用户选择了开启权限，又没有关闭该 App，苹果系统会认为用户可能随时会使用 App 提供的服务，因此，会不断地将信息变化反馈给 App，设计的逻辑是，用户可能随时要用你的服务了，你们做好准备”。

值得一提的是，前些天用户发现 iOS 版微信、淘宝、QQ 等应用，在未注册 App、未在前台使用的前提下，在后台频繁读取用户相册，频率也十分高。要想在 iOS 15 中阻止这类行为，除了每次彻底杀死后台，还需要手动设置，关闭「后台 App 自动刷新」开关，同时更改应用权限才可以。