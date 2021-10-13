爆料：苹果 M1X Macbook Pro 搭载 16GB 内存/512GB 存储，mini LED 窄边框屏幕，全新 MagSafe 充电器

IT之家 10 月 13 日消息，据 MacRumors 报道，随着以 MacBook Pro 为中心的苹果发布会活动现在定于 10 月 19 日凌晨 1 点举行，爆料人士开始分享一些我们以前没有听说过的关于这些设备的新细节。

据 Dylandkt 称，基本的 14 英寸和 16 英寸 M1X MacBook Pro 型号将配备 16GB 内存和 512GB 存储空间，这与目前高端的 13 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 选项一致。

新的 M1X MacBook Pro 机型预计还将配备升级的 1080P 网络摄像头，M1X 芯片在两种尺寸中的配置相同，都是 10 核 CPU。

Dylandkt 称苹果将提供新的充电器，这并不令人惊讶，消息称即将推出的 MacBook Pro 设备将采用新的 MagSafe 充电端口，这就需要新的充电硬件。

M1X MacBook Pro 机型将采用 mini LED 显示屏，边框更窄，没有底部 Logo，这一点我们以前就听说过，两种不同尺寸之间的定价预计会相似。IT之家获悉，新爆料称，14 英寸和 16 英寸选项之间的定价差距将比目前 13 英寸和 16 英寸高端 MacBook Pro 选项之间“小得多”。

显示屏分析师 Ross Young 最新表示，新的 MacBook Pro 型号可能采用 120Hz 刷新率的 mini LED 显示屏，Dylandkt 声称 120Hz 在今年早些时候“正在 Mac 原型机上进行测试”，但他“不知道何时会出现”。