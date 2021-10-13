苹果“来炸场”新品发布会来袭：新款 M1X MacBook Pro 将是 5 年来首次更改外观设计

北京时间 10 月 13 日早间消息，据报道，苹果公司已经确定将在 10 月 18 日（北京时间 10 月 19 日）举行媒体活动，该公司将在本次活动上发布其 MacBook Pro 笔记本电脑 5 年来的首次重新设计。

苹果给本次活动想了一个口号：来炸场（Unleashed），它将成为苹果在今年秋天发布季的第二场活动。上个月，这家科技巨头举行了一次线上活动，发布了 iPhone 13 系列智能手机、新的 iPad 和 Apple Watch Series 7 智能手表。

目前在售的 MacBook Pro 的外观设计是在 2016 年 10 月发布的，本次新 MacBook Pro 将是该产品自 5 年前发布以来变化最大的一次。在新款高端 MacBook Pro 中，苹果将继续使用自研芯片替换此前使用的英特尔芯片。作为苹果曾经的旗舰产品，Mac 系列计算机依然是苹果公司的一款销售稳定的产品，它所创造的销售额大约占该公司总营收的 10% 左右。

新款设备将采用全新的外观，并且备受好评的 MagSafe 磁吸充电接口也将回归，屏幕尺寸将从此前的 13 英寸和 15 英寸回归到 14 英寸和 16 英寸。此外，新设备还将重新搭载此前被取消的 HDMI 端口，键盘上备受争议的 TouchBar 触控条也将被移除。去年年底，苹果对入门款 MacBook Pro 进行了一次升级，为其搭载了 M1 自研芯片。而高端版 MacBook Pro 已经两年没有任何更新了。

今年早些时候就有媒体报道称，新款 MacBook Pro 的内部代号分别为 J314 和 J316，它们都将搭载更高端的 M1 芯片，在全新芯片的加持下，设备的主要计算任务和图形的性能都有所提升。

新设备 CPU 将共有 10 个内核，其中包括 8 个用于更多任务的高性能内核和两个用于更多基本操作的低功耗内核。它们还将有 16 核和 32 核的图形配置。相比之下，此前的 M1 芯片有四个高性能和四个低功耗内核，以及七或八个图形核心。

未来苹果将把新的芯片也用在其他 Mac 设备上，该公司还一直在开发高端版本的 Mac mini、小尺寸版的 Mac Pro、大尺寸 iMac、新的入门款 MacBook Pro 和 MacBook Air。

除了新的 Mac 之外，苹果还在开发 AirPods 的后续产品。报道称，新款 AirPods 将与 AirPods Pro 类似，而且充电盒经过了重新设计。