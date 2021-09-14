苹果返校活动暗示下一场发布会将在 10 月 12 日举办：推出新 Macbook Pro 和 iPad 等

IT之家 9 月 14 日消息 苹果将在明日凌晨 1 点举办秋季发布会，发布 iPhone 13 系列、Apple Watch Series 7、AirPods 3 等新品。

据报道，由于新的 Macbook Pro 和 iPad 也即将面世，苹果公司计划在年底前至少再举行一次发布会。

据 MacRumors 报道，苹果公司一年一度的“返校促销”活动可能提供了下一次发布会具体日期的线索。

具体来说，去年 9 月，苹果将其返校促销活动延长至 10 月 12 日星期一。当时，这一延长似乎无关紧要。但苹果后来宣布，将在 10 月 13 日星期二举行发布会，这恰好是促销活动结束后的第一天。

今年，美国的返校促销活动将于 9 月 27 日星期一结束，但苹果不太可能在 9 月举行两次发布会。

然而，在欧洲，促销活动于 10 月 11 日星期一结束，这也许更能说明问题。这可能表明苹果的下一场发布会的日期在 10 月 12 日星期二。

IT之家了解到，苹果去年的返校促销活动的结束和发布会的日期紧挨着也可能是一种巧合，我们还是要等待苹果官方的正式预告。

回顾一下以往的发布会历史，可以发现，在过去的五年中，苹果有三年举行了 10 月发布会：

2016 年 10 月 27 日，星期四；

2018 年 10 月 30 日，星期二；

2020 年 10 月 13 日，星期二。

▲ iPad mini 6 渲染图