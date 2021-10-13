苹果前雇员投诉公司保密规定违法，律师称大部分规定可能是非法的

10 月 13 日消息，当地时间周二，苹果一名前雇员投诉苹果公司有关不得泄露公司秘密的严格规定违反美国劳动法。

一名被解雇的苹果员工向美国国家劳资关系委员会 (NLRB) 提交诉状，称苹果公司员工手册中的严格规定和公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook) 最近关于惩处泄露公司信息行为人的做法都违反了美国法律。

在周二的诉状中，苹果前雇员阿什利・格约维克 (Ashley Gjovik) 称，库克在今年 9 月发给全体员工的邮件中说，“泄漏公司机密信息不属于苹果，”这种说法违反了《国家劳工关系法》。据悉，美国《国家劳工关系法》保护美国员工在工作场所相互沟通和参与集体行动的权利。

库克写道，苹果正在“尽其所能找出泄密者”，“我们不会容忍泄漏公司机密信息，无论是产品知识产权还是重要会议的细节都不行。”此前有媒体报道称，上周公司召开了一次内部员工大会，管理层在会上回答了有关薪酬平等等问题。

格约维克的诉状还质疑苹果员工手册中存在一些她认为非法干涉员工权利的规定，包括限制员工披露“商业信息”、与记者沟通交谈、透露同事薪酬或发布不礼貌的推文等等。

苹果暂未就此事进行回应。

格约维克曾是苹果一名高级工程项目经理，在向美国职业安全与健康管理局、美国平等就业机会委员会以及美国国家劳资关系委员会等机构提出投诉后，于今年 9 月份被苹果解雇。

在格约维克公开的诉状中，苹果声称她是因违反员工不得泄露公司产品机密信息等规定而被解雇。格约维克说，她之所以被公司解雇就是因为她之前曾发起投诉。格约维克说，在自己表达了对工作场所健康危害的担忧后，一再被公司管理层骚扰、羞辱。苹果还要求不要将她的担忧告诉同事。

各地官员会对个人向 NLRB 提出的投诉进行调查。如果他们认为这些指控有一定道理，但无法达成和解，就会让代表 NLRB 的总法律顾问提出申诉，然后由该机构法官进行考量裁决。这些法官的裁决结果可以送至位于美国华盛顿的 NLRB 成员处，然后再上诉到美国联邦法院。NLRB 有权命令相关公司改变不合法的规定，并告知员工权利，但通常不能对公司高管的不当行为追究个人责任，也不能发出任何惩罚性赔偿命令。

格约维克的投诉更有可能获得成功。NLRB 新任总法律顾问詹妮弗・阿布鲁佐 (Jennifer Abruzzo）表示，她有兴趣挑战员工手册规定。

在 2017 年一起涉及波音公司的判例中，当时的 NLRB 裁定，一些公司规定对员工权利的潜在负面影响可能被合法的商业理由所抵消。在那个案例中持反对意见的成员之一劳伦・麦克费兰（Lauren McFerran）现在是 NLRB 主席，他们可能推翻这样的先例。

根据涉及波音公司的判例标准，库克在备忘录中所述规定和格约维克投诉中引用的政策可能被认为是合法的，但怀俄明大学法学教授、前 NLRB 律师迈克尔・杜夫 (Michael Duff) 表示，根据更早、更亲劳工的先例，“即便不是全部的话，但大部分”规定可能是非法的。

NLRB 前成员、前任主席威尔玛・利伯曼（Wilma Liebman) 表示，目前 NLRB 很可能认为库克在备忘录中所作的声明是非法的。

利伯曼在一次采访中说，“他在这里说得太过分了”，限制了员工对工作场所问题的讨论，而不仅仅是管控知识产权泄露的问题。“这限制了人们谈论就业政策的权利。”

格约维克在一次采访中说，她希望她的案件能够帮助 NLRB 建立一个更亲劳工的先例，并通过打破苹果公司的保密文化来推进公司在工作场所组织方面的发展。

“最终，”她说，“如果不让员工放心说出他们原本受到法律保护的事情，我们就永远不会看到苹果发生任何系统性的变化。”