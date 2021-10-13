遭遇芯片短缺，曝苹果 iPhone13/Pro 系列生产目标下调 1000 万台

IT之家 10 月 13 日消息，据 MacRumors 报道，根据彭博社的一份新报告，科技行业面临的持续的芯片短缺正在影响 iPhone 13 系列机型的生产。由于短缺，苹果公司预计将削减 2021 年 iPhone 13/Pro 系列产量，多达 1000 万台。

在 2021 年的最后三个月，苹果计划生产 9000 万部 iPhone 13 系列机型，但苹果的制造商伙伴已经被告知，由于博通和德州仪器无法提供足够的组件，总数将有所下降。现在报告称，苹果将计划生产 8000 万部 iPhone 13 系列机型。

苹果 iPhone 13 系列供应已经受到限制，圣诞假日期间的进一步短缺将进一步推动未来的的延迟交货。

IT之家获悉，根据 iFixit 拆解，iPhone 13 系列机型使用的是博通 AFEM-8215 前端模块和博通 BCM59365 无线电源接收器，以及德州仪器的显示电源管理 IC、阵列驱动器、闪存 LED 驱动器和双中继器。

苹果公司几个月来一直在处理芯片短缺问题，像 MacBook Pro、iPhone 11、iPhone 12、iMac、MacBook Air、iPad Pro 等设备从苹果商店购买时的发货时间都比正常时间长。

早在 9 月，分析师郭明錤报告称，由于零部件短缺，苹果将把 MacBook 的出货量减少一半，这对即将于 10 月 19 日推出的 M1X MacBook Pro 设备来说也许不是好兆头。MacBook 的短缺与电源管理集成电路的缺乏有关，这个问题与 iPhone 13 机型现在似乎也面临的问题类似。

持续的芯片短缺预计将持续到 2022 年，虽然苹果因此面临供应问题，但它是 2021 年受影响范围最小的公司之一。其他科技公司也在处理零部件短缺问题，这一直在推动价格上涨。