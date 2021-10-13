索尼 Xperia 新机通过 3C 认证，支持 30W 快充

IT之家 10 月 13 日消息，索尼中国已宣布将于 10 月 26 日举行索尼 Xperia 新品发布会，预计届时将带来国行 Xperia 5 III。

现有一款型号为 XQ-BE72 的索尼 5G 手机通过国家 3C 质量认证，新机最高支持 30W 快充，或为此次发布会上亮相的国行 Xperia 5 III。

该机将搭载高通骁龙 888 芯片，配备 8GB RAM，256GB ROM，支持最高 1TB 扩展，采用 6.1 英寸 2520*1080 OLED 21:9 CinemaWide 屏幕，支持 120Hz 刷新率、240Hz 减少模糊技术、240Hz 触控采样率，覆盖康宁大猩猩 6 保护玻璃。



影像方面，该机前置采用 8MP（1/4",F2.0）镜头，后置 12MP（1/1.7"，F1.7，OIS）主摄 + 12MP 潜望（1/2.9"，F2.3、F2.8，OIS） + 12MP 超广角（1/2.5"，F2.2），拥有蔡司 T* 涂层。



其他方面，该机配备 4500mAh 电池，支持 30W PD 快充，宣称可在 30 分钟内充电 50%，还拥有 IPX5/IPX8 防水、IP6X 防尘，保留 3.5mm 耳机孔、专用快门按钮、侧边指纹识别、NFC、杜比全景声、蓝牙 5.2 等，厚 8.2mm，重 169g。

IT之家了解到，此前推出的 Xperia 1 III 沿袭了老款的设计语言，依然采用 21:9 屏幕，配备 6.5 英寸 21:9 4K HDR OLED 显示屏，搭载骁龙 888 5G 芯片组，配备 4500 mAh 电池。