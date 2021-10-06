索尼发布 SRS-NS7 无线颈挂音箱：支持 360 临场音效，1934 元起

IT之家 10 月 6 日消息 索尼于 10 月 5 日正式推出 SRS-NS7 无线颈挂音箱。该产品需要与 WLA-NS7 信号发射器结合使用，支持索尼自家的智能电视，为用户提供沉浸式音频体验。

这款音箱采用灰色流线型外观，正面覆盖织物。音箱内置多个扬声器，支持索尼 360 临场音效技术，兼容杜比全景声。该产品内置大容量电池，佩戴舒适，可以满足用户长时间娱乐需求。

索尼 SRS-NS7 音箱采用蓝牙方式连接，需要搭配 WLA-NS7 发射器使用，发射器采用有线方式连接到 BRAVIA XR 电视。IT之家获悉，索尼 360 全景声技术，可以使用手机 App 拍摄用户耳朵的照片，生成 3D 结构，以此来分析听力特征，从而针对性优化音效。

除了连接电视，产品还支持连接智能手机使用，同样兼容 360 全景声，支持多个在线流媒体音乐平台。

IT之家获悉，索尼 SRS-NS7 颈挂式音箱内置 X-Balance 扬声器，增加了声压，减小失真。产品内部还具有低频被动辐射器。产品续航可达 12 小时，快充 10 分钟可续航 1 小时。音箱还支持 IPX411 防泼溅，采用了环保包装，仅有 5% 为塑料。

价格方面，索尼 SRS-NS7 售价 299.99 美元（约 1935 元人民币），WLA-NS7 发射器售价 59.99 美元（约 387 元人民币），单独销售。