特斯拉总部搬至得州后，马斯克加州 2 亿豪宅大降价

北京时间 10 月 13 日消息，就在特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 宣布把公司总部从加州迁往得州几天后，他把位于加州的最后一套房产卖价降低了 15%。

▲ 马斯克加州豪宅

美国房地产网站 Zillow 上的信息显示，马斯克正以 3199 万美元 (约合 2.06 亿人民币) 的价格出售面积为 1.6 万平方英尺 (约合 1486 平方米) 的湾区豪宅，较此前的标价降低了大约 550 万美元 (约合 3500 万人民币)。

▲ 豪宅鸟瞰图

马斯克的这套豪宅位于加州希尔斯伯勒市，是全美最贵的社区之一。它占地 47 英亩，拥有 7 个卧室、10 个浴室。这座住宅始建于 1916 年，包含一间图书馆和音乐室，一个全面整修过的厨房和私人游泳池。

▲ 游泳池

今年 6 月，马斯克发布推文称，他已经决定出售自己的最后一套住宅。就在一年多以前，马斯克宣布计划放弃几乎所有房产，以降低外界对他个人财富的批评。彭博亿万富翁指数显示，马斯克目前是世界首富，净资产超过 2250 亿美元。

▲ 厨房

马斯克在上周宣布将特斯拉总部迁往得州，原因是旧金山湾区的高房价和漫长通勤时间限制了公司的增长。他个人已在去年搬往得州，因为他的 SpaceX 公司要在得州开发新式“星际飞船”，并且特斯拉正在奥斯汀建造新超级工厂。得州是特斯拉第三大美国市场，仅次于加州和佛罗里达州。