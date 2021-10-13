汽车缺芯持续，加拿大成全球极大受害者

加拿大通讯社近日发布报告指出，今年应聘成为一名汽车工人意味着，生活将面临相当多的不确定性。加拿大是这波汽车缺芯潮中的极大受害者。

福特汽车位于加拿大安大略省奥克维尔的工会（Unifor）分支总裁马克・西伯拉斯（Mark Sciberras）这样形容，“下一周，你无法知道你是否还在工作。”与全球众多汽车装配线一样，由于半导体芯片严重短缺，福特在奥克维尔的工厂今年已多次暂停和启动生产。

随着缺芯问题持续，加拿大汽车减产问题较许多其他国家更加严重。AutoForecast Solutions 全球车辆预测主管 Sam Fiorani 表示，“加拿大肯定受到重创。”

根据 AutoForecast 的数据，截至今年 7 月的 12 个月里，加拿大汽车产量与去年同期相比下降 6.6%。2020 年由于疫情影响，车厂在春季大面积停工，汽车产量已是不乐观，但显然，今年情况更糟。与之相对的，墨西哥、美国在相同时间的汽车产量均有所提升。

丰业银行经济报告指出，加拿大今年或将仅生产约 120 万辆汽车，低于去年的 140 万辆，更远低于 2009-2019 年的十年平均水平 220 万辆。

Sam Fiorani 解释说，加拿大受到的打击尤其严重，部分原因是汽车装配线不多，所以一旦出现故障，影响会迅速扩散。

他同时指出，汽车公司将半导体芯片优先用于利润率最高的汽车，例如皮卡和 SUV。这意味着，小型货车会经常停产，即便是福特轿车 Edge 系列也不能例外。此外，加拿大国内的几条汽车装配线打算对电动汽车生产进行变革性投资，也影响了车厂相关的生产决策。

尽管全球缺芯已经出现改善迹象，但供应链仍出于混乱状态，汽车制造商对微芯片的激烈竞争也还在继续，不确定性仍然很大。

Sam Fiorani 表示，考虑到芯片公司正在大举投资于新产能，这一情况明年应该会有所缓解。