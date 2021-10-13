第二起事故，苹果自动驾驶测试汽车在自主模式下撞上加州某街道路边

IT之家 10 月 13 日消息，据 MacRumors 报道，根据向加州 DMV 提交的文件 [PDF]，9 月 27 日，苹果公司的一辆自动驾驶测试汽车发生了一起小事故。

这辆当时以自主模式运行的自驾车辆在时速 13 英里的情况下撞上了路边。没有损坏报告，但该车确实需要重新调整。

“一辆测试汽车在桑尼维尔以自主模式运行，从马蒂尔达大道右转到德尔雷大道时，以大约每小时 13 英里的速度与路边发生了接触。虽然没有轮胎或车轮损坏，但这次接触导致了错位。没有其他人员参与，也没有人员受伤的报告，执法部门也没有被叫到现场。”

事件发生时，车辆正从马蒂尔达大道右转至德尔雷大道，这个位置正好在苹果公司马蒂尔达大道的位置附近。

IT之家获悉，苹果公司的自动驾驶车辆已经发生了几起非常轻微的事故，但大多数都是由其他司机造成的，而且不是在自主模式下。这是苹果公司测试车辆在自主模式下发生的第二起事故。

自 2017 年初以来，苹果公司一直在测试其自动驾驶软件，使用上述雷克萨斯 RX 450h 车辆，在其库比蒂诺园区周围配备了传感器和摄像头。自动驾驶的工作是苹果公司长期以来的汽车项目的一部分，有传言称苹果公司计划在 2020 年代中后期发布一款汽车。