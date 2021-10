IT之家 10 月 13 日消息,10 月 13 日,苹果公司首席执行官蒂姆・库克 (TimCook) 在微博上称:“随着山西地区逐步复苏,我们想要尽自己的一份力量来支持救灾,帮助重建。Apple 将捐款帮助受影响的社区。”

库克也附上了英文:As the Shanxi region turns toward recovery, we want to do our part supporting relief efforts and helping with the rebuilding. Apple is making a donation to help the affected communities.

IT之家了解到,自 10 月 2 日夜间起,山西多地开启持续降雨,强降雨造成多地受灾。据中国天气网介绍,常年 10 月上旬山西从未有过如此强劲降雨,太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中大部分地区都创下了 10 月上旬累积降雨纪录。