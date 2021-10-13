消息称苹果正就开发高端 iPhone 13 系列显示屏与京东方接触，三星 20% 订单恐不保

IT之家 10 月 13 日消息，《日经新闻》援引多位知情人士的话称，苹果将中国京东方科技有限公司列为新款 iPhone 13 的高端显示屏供应商，但目前苹果和京东方均没有回应。

知情人士表示，京东方科技于 9 月底开始为 6.1 英寸的 iPhone 13 供应少量 OLED 显示屏，并计划很快增加出货量，正在等待最终审核过程，最快将于本月结束，重点则是屏幕的耐用性。

“目前正在进行最终测试，但根据早期样本的结果，BOE 通过测试应该没有问题，”一名直接了解此事的高管对日经表示，“苹果和 BOE 合作的基础是他们之前在 iPhone 12 上的项目，苹果和 BOE 都希望尽快达成这一目标。”

IT之家了解到，这可能代表着京东方首次为苹果新款旗舰 iPhone 供应显示屏，而该公司目前只曾为价格更低的机型以及返修和翻新的 iPhone 提供屏幕。

报道指出，京东方将与三星显示 (Samsung Display) 共享 iPhone 13 显示屏的订单，约占总订单的 20%。知情人士还说，在最乐观的情况下，京东方的目标是从三星那里获得 40% 的订单。

值得一提的是，京东方是否能为苹果稳定供应仍有待观察，因为这是这家厂商首次为新推出的 iPhone 机型提供 OLED 产品。