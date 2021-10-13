微信封杀《英雄联盟手游》活动小程序，官方回应：紧急抢修中，奖励不受影响

IT之家 10 月 13 日消息，《英雄联盟手游》最近开启了公测，并推出了“英雄重逢，峡谷新程”分享免费获得皮肤英雄的活动。

此前报道称，该活动的小程序因为分享太多被投诉到被屏蔽，已经无法正常查看并参与活动。

今日下午，《英雄联盟手游》官方发布公告，表示“峡谷新程 英雄重逢”微信小程序及 H5 活动页面紧急维护中。

亲爱的召唤师，

很抱歉地通知您，目前由于技术原因，使用微信登录的召唤师暂时无法打开“峡谷新程 英雄重逢”活动的微信小程序及 H5 活动页面，技术人员已在紧急抢修中，请您暂时停止尝试进入或分享该活动的微信小程序及 H5 活动页面，我们将在解决技术故障后重新上架相关活动页面，请您耐心等待。

在游戏内已经领取的活动奖励及任务进度不受影响，完成游戏内活动任务即可获得对应奖励；还未参与及分享获得活动奖励的召唤师，请您耐心等待并留意官方后续发布的更新信息。给您造成的不便，我们深表歉意，感谢您的支持，祝您游戏愉快。

腾讯游戏 K6 合作部

英雄联盟手游 运营团队

2021 年 10 月 13 日