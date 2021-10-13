为与特斯拉竞争，大众汽车考虑最多裁员 3 万人

北京时间 10 月 13 日下午消息，据报道，大众汽车正考虑最多裁员 3 万人，以削减成本，提高市场竞争力，从而更好地与特斯拉等对手竞争。

该消息源自德国《商报》（Handelsblatt）援引大众汽车 CEO 赫伯特・戴斯（Herbert Diess）向公司监事会所做的一次陈述。

对此，大众汽车发言人迈克尔・曼斯克（Michael Manske）表示：“鉴于新的市场进入者，我们必须解决沃尔夫斯堡工厂的竞争力问题，这一点毋庸置疑。”

曼斯克同时指出：“相关考量仍在进行中，已经有许多好的想法，但还没有具体的方案。”

而大众汽车工人委员会的一位发言人称，不对“戴斯是否发表了上述言论”的猜测发表评论，但“削减 3 万个工作岗位是荒谬和毫无根据的”。

另据大众汽车首席技术官（CTO）托马斯・施迈尔（Thomas Schmall）周三称，除了电池部门现有的 IPO 计划外，大众汽车还在考虑将其汽车充电和能源业务分拆上市。

施迈尔表示，目前还没有做出任何决定，但分拆成立新公司，并准备好上市，可能需要两年的时间。

当前，特斯拉 10 小时就能生产出 Model 3 电动汽车，而大众汽车则需要 30 小时才能生产出一辆 ID.3 电动汽车。

虽然如此，大众汽车拥有业内最全面的电动汽车计划。根据该计划，到 2030 年大众汽车将增加约 50 款纯电池驱动的汽车。

大众汽车还表示，今年目标是将电动汽车的交付量增加一倍以上达到 100 万辆，同时最迟在 2025 年成为全球电动汽车市场的领导者。