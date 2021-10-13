黑莓、谷歌和高通合作：在第三代“骁龙汽车驾驶舱平台”上虚拟化 Android Automotive OS

北京时间 10 月 13 日下午消息，据报道，黑莓公司（BlackBerry Limited）今日宣布推出基于 QNX Hypervisor 和 VIRTIO 的参考设计，在第三代“骁龙汽车驾驶舱平台”上虚拟化 Android Automotive OS（谷歌车载系统），以帮助汽车制造商在加快产品上市的同时，提供终极驾驶舱体验。

当前，汽车行业正在将不同的机舱内功能，如数字仪表组、信息娱乐和平视显示等，整合到统一的数字驾驶舱架构中，并运行在单个极其强大的底层片上系统（SoC）上。这种统一的整合架构加强了之前分散的舱内功能，从而为消费者提供一种高度协调的驾驶舱控制解决方案，同时还能降低总体成本。

VIRTIO 是一个开放标准，它定义了 Android Automotive OS 和底层管理程序之间的接口，以提供完整的 Android Automotive OS 体验。QNX Hypervisor 和 QNX VIRTIO 的结合，使 Android Automotive OS 无需修改即可运行。这使得已部署在车内的系统，在新版本 Android Automotive OS 发布时可以轻松更新。

虽然 VIRTIO 接口是标准化的，但接口的部署并不是标准化的。而黑莓的 QNX 参考已经扩展到支持，信息娱乐领域的 Android Automotive OS 应用程序和数字仪表盘之间的动态图形共享、共享的 Vulkan Drawstream 支持和系统级的音频管理。在 QNX Hypervisor 系列产品中现有的 25 个虚拟设备的基础上，黑莓 QNX VIRTIO 的部署此次又增加了 10 个额外的虚拟设备。

基于 QNX Hypervisor 的参考设计，结合了由 Android Automotive OS 驱动的信息娱乐系统，以及由 QNX Hypervisor 虚拟化、并在单个“骁龙汽车驾驶舱平台”上运行的数字仪表组。这一架构将允许汽车制造商获得安全认证所需的高度自由，同时又能提供完整的 Android Automotive OS 体验。

QNX 驾驶舱参考设计现已作为 QNX 高级虚拟化框架（Advanced Virtualization Frameworks）的一部分正式推出。