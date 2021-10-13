谷歌 Pixel 6 系列渲染图曝光：包括风暴黑、海泡绿、云白三配色

IT之家 10 月 13 日消息，@Evan Blass 今日分享了一组谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的渲染图，展示了三种配色的外观，分别是：风暴黑（Stormy Black）、海泡绿（Seafoam Green）和云白（Cloudy White）。

谷歌将继续在 10 月 19 日（北京时间 20 日）推出新一代 Pixel 旗舰 Pixel 6 系列，将出厂预装 Android 12 操作系统。

根据此前的消息，全新的谷歌 Pixel 6 系列机型将会搭载新一代谷歌张量处理器（TPU），支持人工智能技术，能改善语音识别，并提高照片和视频的处理，而这款自研 Tensor 芯片性能提升达 80%。

据悉，谷歌 Pixel 6 将配备一颗采用三星 GN1 主传感器的 5000 万像素主摄像头和一颗 1200 万像素索尼 IMX386 超广角摄像头，前置 800 万像素自拍镜头。

谷歌 Pixel 6 Pro 则在 Pixel 6 的基础上将增加一颗 4800 万像素的 4 倍长焦镜头，前置摄像头升级为 1200 万像素，其他方面基本相同。此外，该机还将有望支持 33W 快充。