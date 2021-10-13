90 岁演员上太空打破纪录，蓝色起源成功发射“新谢泼德号”火箭

北京时间 10 月 13 日晚间消息，据报道，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索技术公司“蓝色起源”（Blue Origin）刚刚成功地发射了一枚“新谢泼德号”（New Shepard）火箭，执行第二次载人太空飞行任务。

此次发射任务被称为“NS-18”任务，致力于将四名成员送入太空，这也是蓝色起源的第二次载人太空飞行任务。该任务原计划于本周一发射，但因天气原因推迟至今日。

北京时间今晚 22 点 50 分，“新谢泼德号”火箭从蓝色起源 Launch Site One 发射场成功发射，将四名成员送入太空。这四名成员分别为威廉・夏特纳（William Shatner），《星际迷航》中“初代柯克舰长”扮演者；奥布里・鲍尔斯（Aubrey Powers），“新谢泼德号”火箭任务和飞行运营副总裁；

克里斯・博修仁（Chris Boshuizen），行星实验室的联合创始人，目前是风险投资公司 DCVC 合伙人；格伦・德弗里斯（Glen de Vries），临床试验软件公司 Medidata Solutions 的联合创始人。

其中，博修仁和德弗里斯支付了费用，预计每人超过 25 万美元。而夏特纳是应贝索斯邀请参加的。值得一提的是，夏特纳今年已 90 岁高龄，将成为迄今为止被送入太空的年龄最大的人。

与首次裁人飞行一样，这一次的亚轨道飞行任务将把机组人员带过所谓的“卡门线”（距离地球 100 公里，一些国际航空航天专家认为这是进入太空的门槛），持续时间大约 15 分钟，整个过程将会拍摄成纪录片。

今年 7 月 20 日，蓝色起源进行了首次载人太空飞行，将四名乘客送入太空，分别为贝索斯、贝索斯的弟弟马克・贝索斯（Mark Bezos）、82 岁的沃利・芬克（Wally Funk）和 18 岁的高中毕业生奥利弗・达门（Oliver Damen）。

按照计划，此次载人发射任务完成后，蓝色起源在今年年底前还有一次载人发射任务，而明年将超过六次。在那之后，蓝色起源计划“很快就能达到每两周一次的节奏。”