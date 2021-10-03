贝索斯蓝色起源被 21 名员工举报称存在安全问题，美 FAA 已介入调查

IT之家 10 月 3 日消息 美国联邦航空管理局周四表示，它正在审查一组由蓝色起源现任和前任员工发起的对这家公司提出的安全性问题。

蓝色起源前负责人 Alexandra Abrams 和其他 20 名未具名的员工/前员工在 Lioness 联署发表了一封公开信，公开信指控杰夫・贝索斯旗下蓝色起源飞行器存在安全问题，称公司领导层要求提高“新谢泼德”亚轨道飞行器飞行频率的行为严重危及飞行安全。

他们表示，“看到了一种决策，高层总是优先考虑新方案的执行速度并要求降低成本，而不是适当的资源配置及确保质量。”

IT之家了解到，美国联邦航空管理局（FAA）正在审查信中的安全指控。蓝色起源一位发言人表示，Abrams 两年前因涉及联邦出口管制法规的问题一再警告而被解雇。但后者表示她从未收到任何与出口管制问题有关的警告。

“在签署发表这篇文章的工程师看来，' 蓝色起源很幸运，到目前为止什么也没发生，'”他说。“这篇文章的许多作者都说他们不会乘坐自家飞行器。”

FAA 发言人表示，他们将“认真对待每一项安全指控，并且正在审查这些信息。”但该机构没有详细说明审查或调查的性质，也没有详细说明该机构是否了解以前的新谢泼德是否存在任何安全问题。

公开信指出，公司领导层会施加压力，要求提高飞行器的飞行率，目标是每年发射 40 多次。他们写道：“我们中的一些人认为，仅凭借现有的资源和人员，要想实现如此惊人的竞赛频率定会严重危及飞行安全。”

值得一提的是，到目前为止，蓝色起源在 2021 年已经执行了四次新谢泼德任务，使用了两种不同的飞行器，在 2019 年飞行了 3 次，在 2020 年只飞行了一次。而且他们于 7 月 20 日进行了第一次，也是迄今为止唯一的一次载人飞行。