本田连发 4 款纯电新车，2030 年就不卖油车了

被戏称为买发动机送车的本田，要在国内放弃燃油车了！

就在昨晚，本田正式发布了在华的电动化战略 — 推出智能电动汽车新品牌 e:N，2030 年起在国内销售的产品全部为纯电和混动车型，不再投放新燃油车。

e:N 品牌的首两款车型 —— 东风本田的 e:NS1 和广汽本田的 e:NP1（姊妹车）拥有 e:N 品牌的全新设计风格，内部搭载了 15 寸的车载大屏，支持语音交互、OTA 升级、AR HUD、远程控制等功能，还有本田的 L2 级自动驾驶系统。

这两款车属于一款前驱 SUV，官方称最远续航超过 500 公里，实车将在分别在即将开幕的武汉车展和广州车展亮相，并最终在明年上市销售。

除了这两款首发车型，本田在现场还展出了 e:N Coupe Concept、e:N SUV Concept 和 e:N GT Concept 三款概念车，分别对应跑车、SUV 和大型 GT 轿车的概念车，将于未来 5 年内逐步投产。未来 5 年，本田将在国内总计投放 10 款纯电车型。

在电动化的道路上，以丰田、本田为代表的日系车企并不如德国车企激进，其在过去 10 年里主要精力放在了 HEV 混动和 FCEV 氢能源汽车方面，而在主要的纯电方向则要落后一些 —— 本田品牌在国内甚至连一款纯电车型都没有。

然而透过本次发布会来看，本田显然已经下决心大力拥抱电动化浪潮了。除了推出新品牌和纯电平台的车型，其还给出了停售燃油车的时间表。

按照本田的规划，到 2030 年纯电车型和氢燃料车型的销售占比要达到 40%，2035 年 80%，2040 年则要达到 100%。

毫无疑问，当年那个买发动机送车的本田，正在全面拥抱电动化浪潮。

01.首款纯电续航 500 公里 东本广本同时产

在此次发布会上，最重磅的车型莫过于本田纯电品牌 e:N 的第一款车型 e:NS1 和 e:NP1。

这两款车属于同一车型的姊妹版本，在国内由东风本田和广汽本田分别投产，其中东风本田生产的车型名为 e:NS1，广汽本田生产的车型名为 e:NP1，两辆车仅在外观方面些许不同，类似于广汽本田的雅阁和东风本田 INSPIRE 之间的关系。

外观方面，该车是之前本田发布的 SUV E: Prototype 概念车的量产版本，属于中型 SUV，两车的外观设计较为简洁，车身线条较为硬朗，车头采用了 e:N 家族的发光式车标。

▲ 广汽本田 e:NP1（上）和东风本田 e:NS1（下）

配置方面，这两款车均基于本田 e:N 专属的 e:N Architecture F 的纯电前驱架构打造，车辆采用高刚性专用车架、三合一高功率电机以及大容量电池。

但本田并未在此次发布会上公开车辆的三电参数，只是宣称这台高功率电机的控制程序集成了超过 2 万个场景算法，并且该车拥有超过 500 公里的续航能力（测试标准未注明）。

而车辆更多的参数信息将于上市后公开。

▲ 车辆的三大核心技术

智能座舱方面，车内搭载了一块 10.25 英寸的液晶仪表盘和一块 15.2 英寸的纵置中控显示屏，车内的大部分功能都被集成在这套显示屏里，实体按键仅保留了双闪、前后风挡加热等功能。

此外，NS1 和 e:NP1 搭载了基于智能化技术而打造的 e:N OS 全栈智控生态系统，可以为驾乘人员提供更加安全和智能的服务。同时，该车还搭载了本田 CONNCET 3.0 纯电动车专用车机系统，拥有 AI 语音助理、车家互联、OTA 升级等超过 20 项智能功能。

并且，车主还可以使用手机对车辆的车门、车窗、空调等功能进行远程控制，以及无钥匙启动。

▲ 车辆内饰设计

本次发布会上，本田方面并未透露该车的自动驾驶的硬件配置以及具体功能，只是介绍了该车具备了驾驶员状态感知系统，该系统可以有效识别驾驶员状态，以便提醒驾驶者随时准备接管车辆。

乘坐舒适性方面，e:NS1 和 e:NP1 采用本田独家的降噪技术，可以分别根据低、中、高等不同波段的路噪为驾乘人员提供更为安静的车内氛围。

如果车主不喜欢车内过于安静的氛围，本田还为该车提供了电子声浪，当车辆开启运动模式时，踩下加速踏板便会有相应的加速音效。

东风本田的 e:NS1 将在一周之后的武汉车展亮相，广汽本田的 e:NP1 将在今年年底广州车展正式亮相，这两款车都会在明年春季上市并公布售价，车辆更具体的参数配置届时也将公布。

在车辆上市之后，东风本田和广汽本田将依托全国 1200 家特约店，为 e:N 品牌打造专属空间，并将在国内重点城市设立 e:N 品牌专营店。

02.三款概念新车齐发 5 年内陆续量产

本次发布会上，除了发布上面这两款量产车外，本田中国还带来了三款纯电概念车以及 e:N 品牌专属纯电架构。

这三款概念车分别为 e:N Coupe Concept、e:N SUV Concept 和 e:N GT Concept，定位分别为轿跑车型、SUV 车型和大型 GT 车型。

这三款概念车的外形，咋看咋像三艘船。

▲ e:N Coupe Concept（上）、e:N SUV Concept（中）和 e:N GT Concept（下）

从外观来看，这三款概念车均采用了 e:N 品牌的全新设计语言，车身线条格外简洁，整体造型给人一种硬朗的感觉，整个外车身几乎没有曲面。车辆两侧的大灯和中间的贯穿式日行灯组成了一个硕大的 H 形状，而本田车标也采用了可发光设计。

会上，本田方面并未过多透露这三款概念车的详细信息，只表示这三款车将于 5 年内陆续上市。

未来，本田的 e:N”系列车型将会配备 Honda SENSING、Honda CONNECT，以及智能数字座舱为一体的全栈智控生态系统 e:N OS。

▲ 全栈智控生态系统 e:N OS

除了发布众多新车外，本田推出了 e:N 品牌的专属纯电架构 ——e:N Architecture。

e:N Architecture 是本田的全新纯电架构，内部整合大容量动力电池、集成式驱动电机和纯电车型专属的车架和底盘。

根据驱动形式的不同，又分为 e:N Architecture F、e:N Architecture W（RWD 后驱）、e:N Architecture W（AWD 四驱）三个版本。

其中，e:N Architecture F 采用前置前驱单电机，该动力系统将会搭载在本田中小型纯电车型上，上面介绍的 e:NS1 和 e:NP1 就是使用的该动力系统。

▲ e:N Architecture 动力系统

而 e:N Architecture W 的四驱版本将会搭载前后两组高功率电机，并可根据行驶状况对驱动力进行调节，而后驱版本将会采用后置后驱的驱动形式，同样也会搭载高功率电机。

未来，本田的中大型纯电车型将会使用 e:N Architecture W 动力系统，其中包括中大型 SUV 车型和中大型轿车。

值得一提的是，本田将继续加深与宁德时代的合作，双方将共同开发高性能动力电池。今年 7 月，本田曾认购宁德时代 1% 的股权，合作范围覆盖动力电池开发、供货以及回收利用等领域。

▲ 本田将与宁德时代持续合作

03.驾驶辅助系统升级 增加自动变道功能

除了新车和新动力系统，在本次发布会上，本田还带来了其最新的驾驶辅助系统 ——Honda SENSING 360。

与之前的系统相比，新系统提升了车辆的感知范围，从车辆的前后方扩大到全车 360 度全方位感知，可以覆盖车辆周围的视线盲区。

硬件方面，为了实现 360 度感知，Honda SENSING 360 在现款的单目摄像头的基础上，在车头和车身四角新添了 5 个毫米波雷达，以覆盖之前存在的感知盲区。

▲ Honda SENSING 360 的硬件配置

Honda SENSING 360 主要具备 5 大功能特点。

第一是对碰撞缓解制动系统进行升级。

当车辆准备经过十字路口或准备转弯时，系统可以对车辆周围的行人和其他交通工具进行全方位感知，如果系统认定存在碰撞风险，那么将会启动碰撞缓解制动系统，避免车辆在十字路口发生碰撞。

▲ 碰撞缓解制动系统示意图

第二是交叉路口车辆警报。当车辆在交叉路口处于低速行驶或停车状态时，如果系统判断周围车辆与本车存在碰撞风险，那么系统则会通过声音以及仪表盘来发出警告提醒驾驶者。

▲ 交叉路口车辆警报示意图

第三是变道碰撞抑制功能。当车辆在进行变道时，该功能可以帮助驾驶者避免与相邻车道上的车辆发生碰撞。同样，如果系统判断此次变道存在碰撞风险，那么也会通过声音和仪表盘发出警告提醒驾驶者。

▲ 变道碰撞抑制功能示意图

第四是车道变更辅助功能。当车辆在高速公路上行驶时，如果车辆开启了带有自动跟车功能的 ACC 功能或车道保持功能时，驾驶者只需拨动想要变道方向的转向灯，车辆将会自动完成变道操作。

▲ 车道变更辅助示意图

第五是弯道车速调整功能。当车辆在高速公路上开启 ACC 功能时，系统会通过前视摄像头提前获取弯道前方的车道曲率，车辆可以在弯道上适当调整车速。

▲ 弯道车速调整功能示意图

本田宣布，Honda SENSING 360 系统将于 2022 年开始率先搭载在中国发售的部分车型。

04.结语：本田电动时代已经到来

本田作为混合动力的元老玩家，在纯电领域的步伐也是越走越快。

本次发布会上，本田宣布到 2030 年后，在中国市场不会推出燃油车型，并在未来 5 年之内，将要在中国市场推出 10 款纯电车型。

实际上本田相比大众、BBA 等欧洲车企，电动化的进程是慢了一些，比如到现在国内还买不到一台挂本田 Logo 的纯电车型。现在终于赶上了节奏，并且来势汹汹。