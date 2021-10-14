宏碁推出 GM712/GD711 两款 4K 游戏投影仪，最高 1080P/240Hz

IT之家 10 月 14 日消息，宏碁于 10 月 13 日发布了多款新品，其中包含两款针对游戏用途设计的 4K 投影仪 GM712 和 GD711，分别采用 LED 和卤素光源。均支持最高 4K 分辨率。

第一款产品 GD711 属于 Pradator 掠夺者系列，采用 LED 光源，最高 1450 ANSI 流明亮度，支持 HDR10。这款产品在标准模式下具有 4K 分辨率，但是在游戏模式下分辨率降至 1080P，连接主机时支持 120Hz 刷新率，连接 PC 时支持 240Hz 刷新率。值得注意的是，该产品是世界上目前唯一支持 VRR 可变刷新率技术的投影仪。

宏碁 GD711 投影仪最高可投射 100 英寸画面，内置智能系统。产品具有两个 HDMI 2.0 接口，一个音频输出口以及一个 USB-A 型接口，光源的使用寿命为 20000 至 30000 小时。

这款产品将于 11 月在中国发售，定价 11999 元人民币；此外，将在 12 月登陆欧洲、中东和非洲市场。

第二款投影仪 GM712 采用卤素灯泡作为光源，亮度高达 3600ANSI。这款产品定价稍低，为 10999 元，但是标准模式下寿命降低至 5000 小时，Eco 模式下寿命 12000 小时。

GM712 的功能与 GD711 投影仪类似，均支持 HDR10、可变刷新率、1080P 240Hz。

IT之家了解到，目前部分智能电视主打“游戏”用途，显示面板 4K 120Hz，具有 HDMI 2.1 接口，并支持可变刷新率。宏碁两款全新的投影仪是是市面上为数不多支持 VRR 可变刷新率的投影仪产品，这项技术可以使得产品连接 PS5、Xbox Series X/S 游戏主机时，获得更加平滑的画面。